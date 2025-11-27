Лига чемпионов: «Арсенал» - единоличный лидер, «Карабах» на 19-м месте

Сегодня состоялись оставшиеся девять матчей 5-го тура футбольной Лиги чемпионов. По их итогам «Карабах» опустился с 16-го места на 19-е.
Напомним, у чемпиона Азербайджана 7 очков. 24 команды из 36-ти продолжат борьбу в плей-офф. На данный момент 24-е место занимает кипрский «Пафос», у которого 6 очков.
Для «Карабаха» все будет решаться в двух следующих турах, когда наша команда примет в Баку амстердамский «Аякс» (10 декабря) и франкфуртский «Айнтрахт» (21 января). Одной победы в этих двух играх может быть достаточно, чтобы пробиться в 1/16 финала.
Единоличным лидером стал «Арсенал», обыгравший сегодня в центральном матче тура «Баварию» - 3:1. На 22-й минуте Юрриен Тимбер вывел лондонцев вперёд. На 32-й минуте Ленарт Карл сравнял счет. На 69-й минуте Нони Мадуэке вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. А на 77-й минуте Габриэл Мартинелли увеличил разрыв. «Арсенал», пребывающий сейчас в прекрасной форме, уже обеспечил себе место в плей-офф, но, скорее всего, будет в первой восьмерке и напрямую выйдет в 1/8 финала.
Голевые феерии в среду устроили «Олимпиакос» и мадридский «Реал» (3:4), а также «ПСЖ» и «Тоттенхэм» (5:3).
Главная неожиданность среды - домашнее крупное поражение «Ливерпуля» от ПСВ - 1:4.
Первые очки потерял «Интер», проигравший в гостях «Атлетико» - 1:2.
Результаты других матчей дня:
«Копенгаген» (Дания) - «Кайрат» (Казахстан) - 3:2
«Пафос» (Кипр) - «Монако» (Франция) - 2:2
«Айнтрахт» (Германия) - «Аталанта» (Италия) - 0:3
«Спортинг» (Португалия) - «Брюгге» (Бельгия) - 3:0
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ