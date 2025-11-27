USD 1.7000
Лига чемпионов: «Арсенал» - единоличный лидер, «Карабах» на 19-м месте

02:39 390

Сегодня состоялись оставшиеся девять матчей 5-го тура футбольной Лиги чемпионов. По их итогам «Карабах» опустился с 16-го места на 19-е. 

Напомним, у чемпиона Азербайджана 7 очков. 24 команды из 36-ти продолжат борьбу в плей-офф. На данный момент 24-е место занимает кипрский «Пафос», у которого 6 очков.

Для «Карабаха» все будет решаться в двух следующих турах, когда наша команда примет в Баку амстердамский «Аякс» (10 декабря) и франкфуртский «Айнтрахт» (21 января). Одной победы в этих двух играх может быть достаточно, чтобы пробиться в 1/16 финала.

Единоличным лидером стал «Арсенал», обыгравший сегодня в центральном матче тура «Баварию» - 3:1. На 22-й минуте Юрриен Тимбер вывел лондонцев вперёд. На 32-й минуте Ленарт Карл сравнял счет. На 69-й минуте Нони Мадуэке вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. А на 77-й минуте Габриэл Мартинелли увеличил разрыв. «Арсенал», пребывающий сейчас в прекрасной форме, уже обеспечил себе место в плей-офф, но, скорее всего, будет в первой восьмерке и напрямую выйдет в 1/8 финала.

Голевые феерии в среду устроили «Олимпиакос» и мадридский «Реал» (3:4), а также «ПСЖ» и «Тоттенхэм» (5:3).

Главная неожиданность среды - домашнее крупное поражение «Ливерпуля» от ПСВ - 1:4.

Первые очки потерял «Интер», проигравший в гостях «Атлетико» - 1:2.

Результаты других матчей дня:

«Копенгаген» (Дания) - «Кайрат» (Казахстан) - 3:2

«Пафос» (Кипр) - «Монако» (Франция) - 2:2

«Айнтрахт» (Германия) - «Аталанта» (Италия) - 0:3

«Спортинг» (Португалия) - «Брюгге» (Бельгия) - 3:0

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

И Софию охватили протесты
И Софию охватили протесты объектив haqqin.az
03:14 422
Новые останки старой войны. Иранки скорбят…
Новые останки старой войны. Иранки скорбят… объектив haqqin.az
02:43 563
Слишком часто хоронят «Хезболлу»
Слишком часто хоронят «Хезболлу» объектив haqqin.az
02:33 339
Украинская разведка слила секреты Вашингтона и Москвы?
Украинская разведка слила секреты Вашингтона и Москвы? обновлено 02:01
02:01 6050
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
26 ноября 2025, 20:59 5523
«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема
01:13 1233
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; все еще актуально
26 ноября 2025, 19:29 12166
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 1070
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария сериал "схватка за Лукойл"
01:52 571
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
26 ноября 2025, 18:44 4293
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только
26 ноября 2025, 21:52 5085

