Лига чемпионов: «Арсенал» - единоличный лидер, «Карабах» на 19-м месте

Сегодня состоялись оставшиеся девять матчей 5-го тура футбольной Лиги чемпионов. По их итогам « Карабах » опустился с 16-го места на 19-е.

Напомним, у чемпиона Азербайджана 7 очков. 24 команды из 36-ти продолжат борьбу в плей-офф. На данный момент 24-е место занимает кипрский «Пафос», у которого 6 очков.

Для «Карабаха» все будет решаться в двух следующих турах, когда наша команда примет в Баку амстердамский «Аякс» (10 декабря) и франкфуртский «Айнтрахт» (21 января). Одной победы в этих двух играх может быть достаточно, чтобы пробиться в 1/16 финала.

Единоличным лидером стал «Арсенал», обыгравший сегодня в центральном матче тура «Баварию» - 3:1. На 22-й минуте Юрриен Тимбер вывел лондонцев вперёд. На 32-й минуте Ленарт Карл сравнял счет. На 69-й минуте Нони Мадуэке вновь обеспечил преимущество хозяевам поля. А на 77-й минуте Габриэл Мартинелли увеличил разрыв. «Арсенал», пребывающий сейчас в прекрасной форме, уже обеспечил себе место в плей-офф, но, скорее всего, будет в первой восьмерке и напрямую выйдет в 1/8 финала.