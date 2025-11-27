USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Новые останки старой войны. Иранки скорбят…

Вашингтон (США). Американцы продолжают протесты против президента Дональда Трампа

Лондон (Великобритания). Плакат с именами погибших гуманитарных работников во время открытия мемориала в честь палестинских медработников, убитых в секторе Газа

Тегеран (Иран). Скорбящие вокруг гробов с недавно обнаруженными останками неизвестных иранских солдат, погибших в иракско-иранской войне 1980–1988 годов

Газа (Палестина). Дожди в секторе Газа принесли палестинцам новые страдания

Джокьякарта (Индонезия). Извержение вулкана Мерапи

Мумбаи (Индия). Поклонники украшают гирляндами фотографию покойного болливудского киноактёра Дхармендры возле крематория, где прошла церемония его погребения

И Софию охватили протесты
И Софию охватили протесты объектив haqqin.az
03:14 422
Новые останки старой войны. Иранки скорбят…
Новые останки старой войны. Иранки скорбят… объектив haqqin.az
02:43 565
Слишком часто хоронят «Хезболлу»
Слишком часто хоронят «Хезболлу» объектив haqqin.az
02:33 340
Украинская разведка слила секреты Вашингтона и Москвы?
Украинская разведка слила секреты Вашингтона и Москвы? обновлено 02:01
02:01 6050
Важное заявление министра Рашада Набиева
Важное заявление министра Рашада Набиева прямой текст
26 ноября 2025, 20:59 5523
«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема
01:13 1233
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца
Сторонников СССР в Азербайджане арестовали на три месяца видео; фото; все еще актуально
26 ноября 2025, 19:29 12167
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 1070
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария
Не Азербайджан, не Турция… а Болгария сериал "схватка за Лукойл"
01:52 571
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах?
Кто виноват в пожарах и взрывах в домах? ведомства отвечают на обвинения
26 ноября 2025, 18:44 4293
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только
26 ноября 2025, 21:52 5085
