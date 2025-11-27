Новые останки старой войны. Иранки скорбят…

Вашингтон (США). Американцы продолжают протесты против президента Дональда Трампа
Лондон (Великобритания). Плакат с именами погибших гуманитарных работников во время открытия мемориала в честь палестинских медработников, убитых в секторе Газа
Тегеран (Иран). Скорбящие вокруг гробов с недавно обнаруженными останками неизвестных иранских солдат, погибших в иракско-иранской войне 1980–1988 годов
Газа (Палестина). Дожди в секторе Газа принесли палестинцам новые страдания
Джокьякарта (Индонезия). Извержение вулкана Мерапи
Мумбаи (Индия). Поклонники украшают гирляндами фотографию покойного болливудского киноактёра Дхармендры возле крематория, где прошла церемония его погребения