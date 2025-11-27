И Софию охватили протесты

Мадрид (Испания). Студенты и преподаватели шести государственных университетов столицы начали двухдневную забастовку с требованием увеличения финансирования
Каракас (Венесуэла). Сторонница президента Николаса Мадуро размахивает флагом во время марша
София (Болгария). Протесты у парламента против принятия закона о бюджете
Гонконг (Китай). В результате пожара в высотном жилом комплексе погибли как минимум 40 человек
Дакка (Бангладеш). Последствия пожара в трущобах
Стамбул (Турция). Полиция выстраивает заграждения вокруг женщин, участвующих в акции протеста приуроченной к Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин