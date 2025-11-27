У Белого дома стреляли в нацгвардейцев: новые подробности

Мужчина, открывший стрельбу по бойцам Национальной гвардии у Белого дома в Вашингтоне, ранее служил в Афганистане, оказывая поддержку Силам специального назначения Армии США, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на родственника подозреваемого. Собеседник NBC уточнил, что нападавший был гражданином Афганистана и служил в армии страны десять лет. «Я не могу поверить, что он мог это сделать», – отметил источник. Директор Центрального разведывательного управления США Джон Рэтклифф в интервью телеканалу Fox News заявил, что афганец ранее сотрудничал с американскими правительственными структурами, включая ЦРУ, в Афганистане при администрации Джо Байдена.

«После провального вывода войск из Афганистана в 2021 году администрация Байдена оправдала приезд стрелявшего в США в сентябре того же года, ссылаясь на его прежнюю работу на правительство, включая сотрудничество с ЦРУ в Кандагаре, которое завершилось вскоре после хаотичной эвакуации», – пояснил он. Рэтклифф подчеркнул, что нападавшему не следовало выдавать разрешение на въезд в США. Заместитель главы аппарата сотрудников Белого дома Стивен Миллер заявил Fox News, что нападение на нацгвардейцев в центре Вашингтона стало следствием «бесконтрольной миграционной политики», за которую несет ответственность предыдущая администрация. «Мы никогда не сталкивались с подобной угрозой – 20 млн человек были привезены в нашу страну из самых неблагополучных регионов без проверки, правил и условий. Четыре года подряд они прибывали, и в итоге льется еще больше крови», – отметил Миллер. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что подозреваемый прибыл из Афганистана в 2021 году в рамках программы приема афганских союзников после вывода американских войск. Член палаты представителей конгресса США Брэндон Гилл призвал начать массовые депортации. «Подозреваемый является гражданином Афганистана. Мы можем либо массово депортировать этих дикарей, либо наблюдать, как разрушается наша цивилизация», – написал он в соцсети X. В публикации конгрессмен разместил скриншот заголовка NBC News, в котором сообщалось, что нападавший официально признан гражданином Афганистана. Газета The New York Times со ссылкой на дипломатическую телеграмму сообщила, что госсекретарь США Марко Рубио распорядился оказать давление на правительства Канады, Австралии, Новой Зеландии и стран Европы для ограничения потока иммигрантов. По данным NYT, Рубио призвал американских дипломатов обратить внимание на преступления, совершенные иммигрантами, чтобы побудить страны ужесточить правила въезда. В телеграмме также указывалось, что подобные случаи «широко распространены и подрывают социальную сплоченность и общественную безопасность». Кроме того, дипломаты должны направлять в Госдепартамента отчеты о преступлениях иммигрантов и анализ мер принимающих стран, включая «политику, которая неоправданно благоприятствует мигрантам в ущерб местному населению». Поддержка иностранных правительств массовой или нелегальной миграции должна отражаться в ежегодных докладах о соблюдении прав человека, отмечает NYT.

* * * 09:44 Мужчина, стрелявший в двух нацгвардейцев США вблизи Белого дома в Вашингтоне, - уроженец Афганистана. Об этом сообщил утром в четверг, 27 ноября, телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Позже президент США Дональд Трамп заявил, что Министерство внутренней безопасности «уверено, что подозреваемый въехал в США из Афганистана в 2021 году». Выступив со специальным заявлением, Трамп назвал нападение на военнослужащих Национальной гвардии «актом террора». «Это отвратительное нападение было актом зла, актом ненависти и актом террора, — сказал Трамп в коротком видеообращении. — Это было преступление против всей нашей страны».