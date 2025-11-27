USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Огненный «апокалипсис» в Гонконге: 55 погибших, сотни пропали без вести

Число погибших при пожаре в жилом районе Тай По в Гонконге увеличилось до 55 человек. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

«При пожаре в Тай По, новые территории, Гонконг, погибло 55 человек», — следует из материала на сайте.

О пожаре в жилом комплексе в Гонконге стало известно 26 ноября. По данным Associated Press, тогда около 700 человек было эвакуировано и размещено в пунктах временного проживания.

При пожаре в жилом комплексе в районе Тай По, специальном административном районе Гонконг, погибли 44 человека, еще 279 числятся пропавшими без вести.

Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP), число жертв и пострадавших в результате пожара в высотном здании продолжает расти. Огонь, вспыхнувший накануне днем на территории жилого комплекса, включающего более 1900 квартир, стремительно распространился по внешним строительным лесам из бамбука, установленным для ремонтных работ.

По данным местной пожарной службы, среди 44 погибших — один пожарный. Состояние 45 человек, доставленных в больницы, остается критическим. В комплексе проживает порядка 4 тыс. человек. Три из семи корпусов комплекса, охваченных пламенем, удалось взять под контроль. На месте работают 26 пожарно-спасательных команд.

Полиция задержала троих подозреваемых, в том числе двух руководителей строительной компании, отвечавшей за ремонт, а также инженера-консультанта. Их обвиняют в непредумышленном причинении смерти по неосторожности.

Предполагается, что быстрое распространение огня усугубили бамбуковые строительные леса и пластиковая пена, которой были обшиты окна. 

Главный инспектор полиции Айлин Чун Лай-и заявила, что «есть основания полагать, что ответственные лица компании действовали с грубой халатностью, что привело к стремительному распространению огня и большому числу жертв».

Между тем министр безопасности Крис Тан заявил, что первые проверки показали аномально быстрое распространение пламени. По его словам, в этом значительную роль сыграли пластиковые теплоизоляционные материалы.

В Гонконге действует пятиуровневая система оценки интенсивности пожаров, и впервые за 17 лет был объявлен пятый — максимальный уровень тревоги. Власти также сообщили об эвакуации еще двух близлежащих жилых комплексов. Около 900 пострадавших от пожара нашли временное убежище в восьми центрах размещения. На место происшествия были направлены более 140 пожарных машин и свыше 800 сотрудников служб экстренного реагирования.

Министерство транспорта сообщило, что дороги в районе пожара перекрыты.

