Первая азербайджанская логистическая подпись в Африке

25 ноября 2025 года в столице Эфиопии Аддис-Абебе при участии азербайджанских предпринимателей состоялся первый в Африке бизнес-форум. Мероприятие прошло при организационной поддержке AFAZ (Africa–Azerbaijan Cooperation) и при содействии посольства Азербайджана в Эфиопии, став важным шагом в придании нового импульса торгово-инвестиционным отношениям между двумя странами.

На церемонии открытия выступили посол Руслан Насибов, генеральный директор Департамента бизнес-дипломатии МИД Эфиопии Йоханнес Фанта, вице-президент Палаты торговли и отраслевых ассоциаций Эфиопии Себсиб Абафира Абаджобир, а также Генеральный секретарь Торговой палаты Аддис-Абебы Месерет Молла Кассахун.

Одним из ключевых событий форума стало то, что 166 Global Logistics стала первой азербайджанской логистической компанией, подписавшей меморандум в Африке. Компания заключила меморандум о сотрудничестве с Ассоциацией экспедиторов и судоходных агентов Эфиопии (EFFSAA), заложив основу стратегического партнерства в сфере логистики и мультимодальных перевозок.

Кроме того, представители компании посетили посольство Азербайджана в Эфиопии, где провели встречу с послом Русланом Насибовым и обсудили планируемые проекты на эфиопском рынке и перспективы дальнейшего сотрудничества. Этот шаг вносит значимый вклад в расширение экономических связей между двумя государствами.