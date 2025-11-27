Омбудсмен рассказала о разминировании освобожденных территорий

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в Форуме Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам бизнеса и прав человека в Женеве, Швейцария.

В ходе обсуждений на форуме уполномоченный представила подробную информацию о мерах, принимаемых в Азербайджане для поддержки развития бизнеса и предпринимательства, а также о работе, проделанной в сфере бизнеса и прав человека.

Омбудсмен отметила, что на освобожденных территориях сохраняется минная проблема, создавая серьезное препятствие для развития региона, а также защиты прав и свобод человека. Сабина Алиева отметила, что институт омбудсмена регулярно проводит мониторинги на этих территориях и предоставляет информацию о результатах мониторинга соответствующим международным организациям.

Омбудсмен также подчеркнула важность поддержки ответственной предпринимательской деятельности на освобожденных территориях и разминирования азербайджанских земель для восстановления социально-экономической жизни.

В рамках форума омбудсмен Сабина Алиева встретилась с председателем Рабочей группы ООН по вопросам бизнеса и прав человека Пичамоном Йеофантонгом. В ходе встречи Сабина Алиева предоставила информацию о национальном оценочном документе, подготовленном институтом омбудсмена в области бизнеса и прав человека в Азербайджане. Также между ними состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.