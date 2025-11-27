USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Омбудсмен рассказала о разминировании освобожденных территорий

12:06 317

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева приняла участие в Форуме Организации Объединенных Наций (ООН) по вопросам бизнеса и прав человека в Женеве, Швейцария.

В ходе обсуждений на форуме уполномоченный представила подробную информацию о мерах, принимаемых в Азербайджане для поддержки развития бизнеса и предпринимательства, а также о работе, проделанной в сфере бизнеса и прав человека.

Омбудсмен отметила, что на освобожденных территориях сохраняется минная проблема, создавая серьезное препятствие для развития региона, а также защиты прав и свобод человека. Сабина Алиева отметила, что институт омбудсмена регулярно проводит мониторинги на этих территориях и предоставляет информацию о результатах мониторинга соответствующим международным организациям.

Омбудсмен также подчеркнула важность поддержки ответственной предпринимательской деятельности на освобожденных территориях и разминирования азербайджанских земель для восстановления социально-экономической жизни.

В рамках форума омбудсмен Сабина Алиева встретилась с председателем Рабочей группы ООН по вопросам бизнеса и прав человека Пичамоном Йеофантонгом. В ходе встречи Сабина Алиева предоставила информацию о национальном оценочном документе, подготовленном институтом омбудсмена в области бизнеса и прав человека в Азербайджане. Также между ними состоялся обмен мнениями о перспективах дальнейшего сотрудничества.

Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 219
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1114
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1453
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8383
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8380
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 754
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1599
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 857
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1820
Освобожден руководитель Kanal 13
Освобожден руководитель Kanal 13
10:04 2544

ЭТО ВАЖНО

Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 219
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1114
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1453
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8383
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8380
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 754
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1599
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 857
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1820
Освобожден руководитель Kanal 13
Освобожден руководитель Kanal 13
10:04 2544
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться