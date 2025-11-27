Путин вооружает ОДКБ

Президент России Владимир Путин на саммите ОДКБ в Бишкеке предложил партнерам по организации начать программу модернизации их вооруженных сил с использованием современных российских образцов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Путин отметил, что российское вооружение и техника подтвердили свою эффективность «в ходе реальных военных действий».

Он подчеркнул необходимость усиления кооперации предприятий оборонно-промышленного комплекса и добавил, что Москва намерена и впредь активно сотрудничать с союзниками «по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ».