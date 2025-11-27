Трамп поддержал Китай в споре с Японией

После разговора с лидером Китая Си Цзиньпином президент США Дональд Трамп позвонил премьер-министру Японии Санаэ Такаити и призвал ее смягчить тон относительно Тайваня, пишет The Wall Street Journal.

Как отмечает издание, через несколько дней после того, как премьер Японии возмутила Китай, предположив, что нападение КНР на Тайвань может мобилизовать военный ответ Токио, Си Цзиньпин провел получасовой телефонный разговор с Трампом. Он отметил исторические претензии Китая на Тайвань, а также совместную ответственность Вашингтона и Пекина за управление мировым порядком.

По информации японских и американских чиновников, позже в тот же день Трамп договорился о звонке с премьером Японии и посоветовал ей не провоцировать Пекин по вопросу суверенитета Тайваня.

Японские чиновники назвали этот звонок тревожным сигналом. По их мнению, президент США, похоже, больше заинтересован в сохранении торгового перемирия с Китаем, чем в поддержке «твердой позиции» Токио по Тайваню.

«Отношения США с Китаем очень хорошие, и это также хорошо для Японии, нашего дорогого и близкого союзника. Хорошие отношения с Китаем — хорошие для всех. Мы подписали замечательные торговые соглашения с Японией, Китаем, Южной Кореей и многими другими странами, и мир в мире. Давайте сохраним это!» — заявил Трамп после разговора.

Офис премьер-министра Японии отказался от комментариев.

Издание отмечает, что этот инцидент подчеркивает: торговая дипломатия и геополитические напряжения, в частности, из-за Тайваня, сегодня тесно переплетены. Трамп пытается сохранить хрупкий баланс между стимулированием экономических связей с Китаем и поддержкой союзников в регионе.

24 ноября президент США Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин провели телефонный разговор. Лидер КНР во время беседы очертил принципиальную позицию Пекина по Тайваню. Си Цзиньпин подчеркнул, что «возвращение Тайваня в состав Китая является неотъемлемой частью послевоенного международного порядка».

В то же время Пекин подтвердил жесткую позицию в отношении любых проявлений тайваньской автономии.

Ранее представитель Управления по делам Тайваня Китая Пэн Циньэнь заявил, что Пекин не исключает применения силы против острова, одновременно выражая готовность к «мирному воссоединению» по модели «одна страна, две системы».