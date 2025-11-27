USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Москва будет работать с тем, что привезет человек Трампа

заявили в МИД России
12:16 567

Москва готова работать с тем, с чем спецпосланник США Стивен Уиткофф приедет в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«С чем он приедет, с тем мы и будем работать», — ответил Рябков журналистам на вопрос, ожидает ли Россия, что Уиткофф привезет в Москву последний вариант «мирного плана» США по Украине.

Рябков отметил, что это будет уже не первый визит спецпосланника США в Россию и все, что по этому вопросу «можно и нужно было сообщить», уже было сделано по линиям помощника и пресс-секретаря президента.

Во вторник, 25 ноября, президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что время для его личной встречи с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским «пока не настало». По словам Трампа, Уиткофф встретится с Путиным на следующей неделе. Тот же срок визита спецпосланника США назвал помощник президента России Юрий Ушаков. В Москве ожидают визит Уиткоффа и его контактов с Путиным, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4574
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 219
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1120
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1462
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8383
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8382
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 755
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1604
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 858
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1822

ЭТО ВАЖНО

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4574
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 219
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1120
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1462
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8383
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8382
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 755
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1604
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 858
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1822
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться