Москва будет работать с тем, что привезет человек Трампа

Москва готова работать с тем, с чем спецпосланник США Стивен Уиткофф приедет в Россию, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

«С чем он приедет, с тем мы и будем работать», — ответил Рябков журналистам на вопрос, ожидает ли Россия, что Уиткофф привезет в Москву последний вариант «мирного плана» США по Украине.

Рябков отметил, что это будет уже не первый визит спецпосланника США в Россию и все, что по этому вопросу «можно и нужно было сообщить», уже было сделано по линиям помощника и пресс-секретаря президента.

Во вторник, 25 ноября, президент США Дональд Трамп анонсировал визит Уиткоффа в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что время для его личной встречи с российским лидером и президентом Украины Владимиром Зеленским «пока не настало». По словам Трампа, Уиткофф встретится с Путиным на следующей неделе. Тот же срок визита спецпосланника США назвал помощник президента России Юрий Ушаков. В Москве ожидают визит Уиткоффа и его контактов с Путиным, сообщил накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.