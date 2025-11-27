USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Латвия собирается демонтировать железную дорогу в Россию

12:23 712

В Латвии изучают вариант полного демонтажа участков железнодорожного сообщения с Россией, окончательное решение планируется принять в начале следующего года, сообщает LSM.lv.

Латвийское правительство планирует до конца 2025 года изучить возможность сноса железнодорожной линии на восточной границе страны с учетом мнения Вооруженных сил Литвы и Эстонии.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что более детальная информация о демонтаже ожидается в начале 2026 года.

«Мы не можем исключать ни один вариант укрепления национальной обороны и безопасности, но такие решения должны приниматься с учетом сроков и объема работ, а также оценки их влияния на различные социально-экономические аспекты», – подчеркнул он.

Демонтаж железнодорожного пути, соединяющего страну с Россией, рассматривается в рамках мер по усилению безопасности восточной границы. Ожидается, что этот вопрос будет обсужден на уровне президентов и премьер-министров стран Балтии.

Ранее сообщалось, что Эстония, Латвия и Литва разрабатывают планы действий на случай чрезвычайной ситуации, включая потенциальное нападение России или обострение обстановки на границах.

