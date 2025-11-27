Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...

Бакинский суд по тяжким преступлениям мгновенно отреагировал на резонансный факт из деятельности азербайджанского национального судопроизводства. Напомним, казус связан с 39-летним гражданином Азербайджана Искендером Муса оглу Искендеровым, признавшим свою вину и осужденным по статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество. Приговор был вынесен судьей Анаром Садыговым вопреки выводам следствия, согласно которым преступление совершил вовсе не он, а его младший брат — 30-летний Аллахверен Муса оглу Искендеров. Самое парадоксальное в этом деле: спустя год после назначения судьей вдруг Анар Садыгов получил ясное понимание того, что ему надо коренным образом изменить свою жизнь. А.Садыгов якобы «увольняется» по «собственному желанию», конечно же, (а как же еще?!) и, согласно внезапному озарению, он к тому же просветлел и осознал, что рожден для большего - науки и педагогической деятельности. А спустя месяц он бросает и науку, устремившись за лаврами самого Плевако… Которого в нашей стране давно похоронили.

Но вернемся к реакции Суда по тяжким преступлениям. Что же за письмо направил в редакцию haqqin.az высокий суд? «Приведенные в упомянутой статье сведения о якобы вынесении обвинительного приговора в отношении невиновного совершенно не верны». Обратите внимание, суд нас уверяет, что сведения, приведенные в статье, неверны! Причем совершенно! А где же правда? Продолжаем чтение высокопарного опровержения… «Лицо, совершившее преступление, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде ареста и вынесен обвинительный приговор, - гражданин Аллахверен Муса оглы Искендеров. При задержании он умышленно использовал анкетные данные своего брата из-за того, что имел непогашенную судимость». Эврика! Так как же наши сведения неверны, если Бакинский суд по тяжким преступлениям (даже не по легким, а по тяжким, заметьте!) в своем немногословном «опровержении» указывает, что задержанный умышленно использовал анкетные данные своего брата (проще говоря, представился братом). А следственные органы и суд приняли же его за брата, не так ли? Иначе как понять дальнейшую логическую цепочку в «опровержении»? Продолжаем чтение…