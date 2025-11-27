USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...

театр абсурда продолжается
Инара Рафикгызы, судебный репортер
12:26 1750

Бакинский суд по тяжким преступлениям мгновенно отреагировал на резонансный факт из деятельности азербайджанского национального судопроизводства.

Напомним, казус связан с 39-летним гражданином Азербайджана Искендером Муса оглу Искендеровым, признавшим свою вину и осужденным по статье 178 Уголовного кодекса Азербайджана, предусматривающей уголовную ответственность за мошенничество. Приговор был вынесен судьей Анаром Садыговым вопреки выводам следствия, согласно которым преступление совершил вовсе не он, а его младший брат — 30-летний Аллахверен Муса оглу Искендеров.

Самое парадоксальное в этом деле: спустя год после назначения судьей вдруг Анар Садыгов получил ясное понимание того, что ему надо коренным образом изменить свою жизнь. А.Садыгов якобы «увольняется» по «собственному желанию», конечно же, (а как же еще?!) и, согласно внезапному озарению, он к тому же просветлел и осознал, что рожден для большего - науки и педагогической деятельности. А спустя месяц он бросает и науку, устремившись за лаврами самого Плевако… Которого в нашей стране давно похоронили.

В отличие от судьи Анара Садыгова, двое других из «знаменитой тройки»: судьи Фахри Мамедов и Махира Керимова еще не ушли в науку. А их наказали?

Но вернемся к реакции Суда по тяжким преступлениям. Что же за письмо направил в редакцию haqqin.az высокий суд?

«Приведенные в упомянутой статье сведения о якобы вынесении обвинительного приговора в отношении невиновного совершенно не верны». Обратите внимание, суд нас уверяет, что сведения, приведенные в статье, неверны! Причем совершенно! А где же правда? Продолжаем чтение высокопарного опровержения…

«Лицо, совершившее преступление, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде ареста и вынесен обвинительный приговор, - гражданин Аллахверен Муса оглы Искендеров. При задержании он умышленно использовал анкетные данные своего брата из-за того, что имел непогашенную судимость».

Эврика! Так как же наши сведения неверны, если Бакинский суд по тяжким преступлениям (даже не по легким, а по тяжким, заметьте!) в своем немногословном «опровержении» указывает, что задержанный умышленно использовал анкетные данные своего брата (проще говоря, представился братом). А следственные органы и суд приняли же его за брата, не так ли? Иначе как понять дальнейшую логическую цепочку в «опровержении»? Продолжаем чтение…

Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает. Но самого себя. Увы!

«Решением Бакинского апелляционного суда приговор по делу был отменен и направлен обратно в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Мера пресечения в виде ареста в отношении лица оставлена в силе, а для уточнения анкетных данных обвиняемого дело было возвращено из суда по тяжким преступлениям в орган, проводивший первоначальное следствие. В настоящее время указанное лицо содержится под стражей, и уголовное дело в отношении него будет повторно направлено в суд».

Спрашивается, если в указанном деле все законно и справедливо, то почему Бакинский апелляционный суд отменил приговор досточтимого Бакинского суда по тяжким преступлениям? Более того, вернул его опять к следователям?! Эти важные вопросы суд старательно обходит.

Но Бакинскому суду по тяжким преступлениям не удается убежать от главного вопроса. Пожалуйста, читайте!

«Одновременно Бакинским апелляционным судом вынесено специальное определение в отношении ответственных лиц, проводивших первоначальное расследование по данному уголовному делу, и направлено в соответствующий следственный орган».

Эврика! Опять же рефреном зададимся вопросом: если в деле все законно и справедливо, то есть чин чинарем, то почему же Бакинский апелляционный суд выносит специальное определение в отношении ответственных лиц? За что их наказали? И кого наказали? Можете шепнуть на ушко? Ведь просто так у нас никого не наказывают. Могут всего лишь посадить на нары просто так. Как в истории с братьями Искендеровыми…

Читайте по теме

Отнимают последнее имущество бизнесмена Фархада Ахмедова. Что происходит? новые подробности; все еще актуально
13 ноября 2025, 03:06 12477
Слово адвоката: Экс-главу бульвара обвиняют в том, что он не собирал дождевую воду haqqin.az из зала суда
21 октября 2025, 16:25 8036
У дочери президента Академии наук Азербайджана похитили миллионы долларов громкий скандал
21 октября 2025, 15:27 10437
«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4574
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 220
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1122
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1466
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8385
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8382
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 756
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1608
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 859
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1824

ЭТО ВАЖНО

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4574
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 220
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1122
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1466
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8385
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8382
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 756
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1608
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 859
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1824
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться