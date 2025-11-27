USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

В Астаре накрыли наркоторговцев

12:30 325

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели операцию в Астаре, в результате которой из незаконного оборота изъято более 60 килограммов наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции были задержаны ранее судимый 43-летней Анар Новрузов и 39-летний Талех Мамедов.

У задержанных было изъято в общей сложности 62 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

На допросе задержанные рассказали, что взяли наркотики из тайника на территории Астаринского района, куда их заложил неустановленный гражданин Ирана.

Новрузов и Мамедов планировали продавать наркотики, доставляя их по адресам «заказчиков».

Расследование по факту продолжается.

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4575
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 220
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1124
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1467
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8385
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8382
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 756
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1610
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 859
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1826

ЭТО ВАЖНО

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4575
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 220
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1124
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1467
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8385
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8382
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 756
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1610
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 859
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1826
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться