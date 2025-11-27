В Астаре накрыли наркоторговцев

Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками провели операцию в Астаре, в результате которой из незаконного оборота изъято более 60 килограммов наркотических средств.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел, в ходе операции были задержаны ранее судимый 43-летней Анар Новрузов и 39-летний Талех Мамедов.

У задержанных было изъято в общей сложности 62 килограмма марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

На допросе задержанные рассказали, что взяли наркотики из тайника на территории Астаринского района, куда их заложил неустановленный гражданин Ирана.

Новрузов и Мамедов планировали продавать наркотики, доставляя их по адресам «заказчиков».

Расследование по факту продолжается.