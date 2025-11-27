USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Апелляция Трампа провалилась: его оштрафуют на миллион

12:42 595

Федеральный апелляционный суд в Атланте (штат Джорджия) оставил в силе штраф почти в $1 млн, наложенный на президента США Дональда Трампа и его бывшую помощницу Алину Хаббу по иску против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми о связанных с Россией утверждениях. Об этом говорится в постановлении суда.

«Многие правовые доводы Трампа и Хаббы оказались несерьезными», – указали судьи. По их мнению, истцы совершили «наказуемое деяние», подав иск против Клинтон и Коми. При вынесении решения также была учтена «практика злоупотребления судебными ресурсами» со стороны президента.

Таким образом, апелляционный суд в Атланте отклонил ходатайство Трампа о возобновлении процесса 2022 года против Клинтон, Коми и других участников, связанного с утверждениями о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. По версии обвинения, имел место сговор с целью выдвижения ложных обвинений против нынешнего президента и последующего инициирования расследований о предполагаемых связях с Москвой.

За последние дни американские судьи уже не в первый раз выносят решения против главы государства. На прошлой неделе была отклонена попытка Трампа возобновить процесс против телекомпании CNN за использование термина «большая ложь» для описания его действий, связанных с выборами 2020 года.

Алина Хабба работала частным адвокатом Трампа по делу о его предполагаемых связях с Россией, а затем вошла в команду юристов администрации. В марте этого года Трамп назначил Хаббу временно исполняющей обязанности федерального прокурора штата Нью-Джерси.

В январе 2023 года суд Флориды постановил, что Трамп и Хабба должны выплатить штраф для возмещения судебных расходов, понесенных Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и другими участниками дела.

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4576
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 220
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1128
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1470
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8386
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8382
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 756
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1611
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 859
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1826

