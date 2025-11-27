Апелляция Трампа провалилась: его оштрафуют на миллион

Федеральный апелляционный суд в Атланте (штат Джорджия) оставил в силе штраф почти в $1 млн, наложенный на президента США Дональда Трампа и его бывшую помощницу Алину Хаббу по иску против бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон и экс-директора ФБР Джеймса Коми о связанных с Россией утверждениях. Об этом говорится в постановлении суда.

«Многие правовые доводы Трампа и Хаббы оказались несерьезными», – указали судьи. По их мнению, истцы совершили «наказуемое деяние», подав иск против Клинтон и Коми. При вынесении решения также была учтена «практика злоупотребления судебными ресурсами» со стороны президента.

Таким образом, апелляционный суд в Атланте отклонил ходатайство Трампа о возобновлении процесса 2022 года против Клинтон, Коми и других участников, связанного с утверждениями о вмешательстве России в президентскую кампанию 2016 года. По версии обвинения, имел место сговор с целью выдвижения ложных обвинений против нынешнего президента и последующего инициирования расследований о предполагаемых связях с Москвой.

За последние дни американские судьи уже не в первый раз выносят решения против главы государства. На прошлой неделе была отклонена попытка Трампа возобновить процесс против телекомпании CNN за использование термина «большая ложь» для описания его действий, связанных с выборами 2020 года.

Алина Хабба работала частным адвокатом Трампа по делу о его предполагаемых связях с Россией, а затем вошла в команду юристов администрации. В марте этого года Трамп назначил Хаббу временно исполняющей обязанности федерального прокурора штата Нью-Джерси.

В январе 2023 года суд Флориды постановил, что Трамп и Хабба должны выплатить штраф для возмещения судебных расходов, понесенных Клинтон, Национальным комитетом Демократической партии и другими участниками дела.