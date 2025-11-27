Ливану «Хезболла» не по зубам

Вооруженные силы Ливана испытывают значительные трудности в процессе разоружения военизированных формирований шиитского движения «Хезболла» из-за нехватки финансирования армии и низких жалований ее личного состава. Такое мнение газете The New York Times (NYT) высказал американский посол в Турции и спецпредставитель президента США по Сирии Том Баррак.

«Если ты солдат ливанской армии и зарабатываешь $300 в месяц, тебе приходится работать на трех работах. Ты водитель такси, бариста и солдат. Итак, по понедельникам ты стучишься в дверь … и говоришь: «Извини, мужик, можно мне зайти к тебе в подвал и вытащить оттуда АК-47?» - сказал Баррак.

Он усомнился в том, что ливанской армии удастся достигнуть намеченной цели в разоружении формирований «Хезболлы» до конца 2025 года. Тем не менее, по его мнению, альтернатив этому пути в части стабилизации ситуации в самом Ливане и на его границе с Израилем нет.

Министр финансов Ливана Ясин Джабер также заявил NYT, что завершить процесс разоружения до конца этого года не удастся. «Нельзя требовать от армии чудес, если у нее нет средств, а действия израильской армии подрывают ее усилия», - отметил министр.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам ранее в своих заявлениях неоднократно указывал, что ливанская армия по поручению правительства должна до конца этого года осуществить план разоружения всех военизированных формирований, включая «Хезболлу».

20 октября Баррак потребовал от правительства Ливана форсировать процесс разоружения отрядов «Хезболлы». Он предупредил, что «бездействие ливанских властей может побудить Израиль к односторонним мерам, а это грозит новой конфронтацией».