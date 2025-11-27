USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах

12:56 1140

Россия и Азербайджан в текущем году доведут взаимный товарооборот до $5 млрд, сообщил посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов, выступая на международном круглом столе «Преимущества для бизнеса от участия в евразийской экономической интеграции» в Баку.

«У нас с Азербайджаном очень тесные связи, очень активное сотрудничество. Мы достигнем в этом году, наверное, символической для нас суммы в $5 млрд товарооборота. Для какой-то страны, может быть, это не очень большая цифра. Но мы считаем, что это показатель очень хорошего взаимного роста товарооборота между нашими странами», - сказал дипломат.

По словам Евдокимова, ЕАЭС становится все более притягательным экономическим интеграционным блоком.

«Очень важно, что у нас ведется очень позитивный диалог с Азербайджаном. Успешно растет не только двусторонний товарооборот между Россией и Азербайджаном, но и товарооборот Азербайджана с другими странами ЕАЭС», - сказал посол.

