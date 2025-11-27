Проблемные кредиты в Азербайджане резко выросли

На 1 ноября текущего года объем просроченных кредитов в Азербайджане достиг 544,8 млн манатов. По данным Центрального банка Азербайджана, это на 3,2% больше, чем месяцем ранее — на 1 октября.

С начала года объем проблемных кредитов увеличился на 21,3%, а за последние 12 месяцев — на 13,55%.

По итогам октября доля просроченных кредитов в общем кредитном портфеле банковского сектора составила 1,7%. Аналогичный показатель был зафиксирован на конец сентября. Для сравнения: на конец декабря прошлого года этот показатель составлял 1,5%, а на конец октября прошлого года — также 1,7%.