USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Финны начали военные учения на границе с Россией

12:59 206

Военные учения с участием 6,5 тыс. военнослужащих и более 900 единиц техники начались в Финляндии, сообщила пресс-служба Сил обороны Финляндии.

Учения пройдут с 27 ноября по 4 декабря на граничащих с Россией территориях Восточной Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме.

По данным Сил обороны Финляндии, в учениях Lively Sentry 25 примут в том числе 4 тыс. призывников. Целью учений заявлено повышение боеспособности войск. Как сообщили в пресс-службе, основное внимание на учениях будет уделено способности армии отражать нападения.

24 ноября на Балтике начались учения НАТО Freezing Winds 25 под руководством военно-морских сил Финляндии. Учения будут проходить до 4 декабря в Архипелаговом море (часть Балтийского моря) и Финском заливе.

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4577
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 222
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1146
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1482
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8391
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8386
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 760
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1617
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 860
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1829

ЭТО ВАЖНО

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4577
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 222
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1146
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1482
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3474
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8391
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8386
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 760
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1617
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 860
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1829
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться