Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции

В Баку состоялась I Международная научно-практическая конференция «Сестринское дело и акушерство государств-членов Организации тюркских государств», проведенная при поддержке Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики и при организации Бакинского базового медицинского колледжа №2 Минздрава. Как сообщили в министерстве, в международном мероприятии приняли участие руководители государственных органов, депутаты Милли Меджлиса, чрезвычайные и полномочные послы Турции, Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана в Азербайджане, официальные представители сферы здравоохранения, представители высших и средних медицинских учебных заведений, действующих в Азербайджане и за рубежом, руководители ведущих медицинских учреждений, а также известные ученые в области здравоохранения из стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ). В начале участники международной конференции посетили Аллею почетного захоронения и возложили цветы к могиле общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева. Также была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы ханум Алиевой, возложены цветы к ее могиле. Затем было посещение Аллеи шехидов, возложены цветы на могилы погибших во имя независимости Азербайджана и к мемориалу «Вечный огонь». Участники международной научно-практической конференции также посетили Парк Победы. Гости ознакомились с экспозицией, отражающей историческую Победу в 44-дневной Отечественной войне, и возложили цветы к памятнику.

Затем состоялась церемония открытия «I Международной научно-практической конференции по сестринскому и акушерскому делу стран-членов Организации тюркских государств». Выступивший со вступительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев, подчеркнув важность международного конгресса, отметил, что общенациональный лидер Гейдар Алиев уделял большое внимание развитию медицинского образования в Азербайджане: «По поручению великого лидера было построено и сдано в эксплуатацию новое здание Бакинского медицинского училища №2. Общенациональный лидер Гейдар Алиев всегда проявлял особое внимание развитию отечественного здравоохранения, медицинского образования и подготовке средних медицинских кадров». Подчеркнув, что развитие всех сфер деятельности стало возможным благодаря мудрой и дальновидной политике президента Азербайджана Ильхама Алиева, министр сказал: «Наглядным примером этого прогресса является развитие отечественного здравоохранения. Неоценима также роль Фонда Гейдара Алиева и его президента, первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в развитии этой сферы». Теймур Мусаев отметил, что коллектив Бакинского базового медицинского колледжа №2 Министерства здравоохранения в настоящее время неустанно трудится по подготовке кадров среднего медицинского персонала, отвечающих всем современным требованиям: «Сегодня перед одним из передовых медицинских учебных заведений страны стоит задача подготовки для системы отечественного здравоохранения образованных, опытных и высококвалифицированных специалистов среднего медицинского звена». «Мы являемся свидетелями успешной реализации высказывания президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева: «Организация тюркских государств должна стать одним из центров силы в мировом масштабе». Уверен, что, объединив свои усилия в этом направлении, мы добьемся существенных успехов», - отметил в заключение министр здравоохранения.

В свою очередь, председатель комитета Милли Меджлиса по здравоохранению Ахлиман Амирасланов выразил удовлетворение проведением в Баку I Международной научно-практической конференции по сестринскому и акушерскому делу стран-членов ОТГ. В своем выступлении директор Бакинского базового медицинского колледжа №2 Министерства здравоохранения Диляра Мамедалиева отметила, что основная цель конференции — это показать важную роль медсестер и акушерок в здравоохранении, создать условия для их профессионального развития и обеспечить обсуждение актуальных вопросов, связанных с развитием этих сфер. Посол Турции Бирол Акгюн, посол Узбекистана Бахром Ашрафханов, посол Казахстана Алим Байел и посол Кыргызстана в Азербайджане Максат Мамытканов подчеркнули, что историческая и культурная общность наших народов составляет основу отношений между государствами. В то же время дружеские отношения между главами государств вносят неоценимый вклад в развитие и укрепление тесного сотрудничества между нашими странами по многим направлениям, в том числе в сфере здравоохранения. Отметив высокий уровень организации мероприятия, послы пожелали успехов работе научно-практической конференции. Затем были показаны видеоролики, отражающие развитие тюркских государств и достижения в сфере здравоохранения Азербайджана. Декан факультета медицинских наук Эгейского университета Эсин Чебер Турфан, главный специалист по сестринскому делу Министерства здравоохранения Республики Узбекистан Рикси Салиходжаева, директор Высшего медицинского колледжа «ЭМИЛИ» Республики Казахстан Нуржан Бижанов, директор Бишкекского высшего медицинского колледжа (Кыргызская Республика) Чолпон Усубалиева и другие зарубежные гости отметили важность международной конференции и выразили удовлетворение проведением мероприятия в Азербайджане. Было доведено до внимания, что подобные мероприятия позволяют делиться достижениями, достигнутыми в сфере здравоохранения тюркских государств за последние годы, а также обмениваться опытом.