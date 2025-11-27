Иордания предложила Азербайджану выгодную инвестицию в Сирию

Иордания выступила с предложением о расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере инвестиций, включая участие в проектах на территории Сирии. Об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между двумя странами, проходящего в Баку.

По словам министра, на Ближнем Востоке формируются новые экономические возможности. Он отметил, что восстановление и реконструкция Сирии представляют собой крупный потенциал для бизнеса.

Аль-Куда подчеркнул, что иорданские компании не могут в полной мере использовать эти возможности самостоятельно: «Поэтому нам необходим партнер, чтобы совместно инвестировать и эффективно работать над такими важными проектами. Мы считаем, что деловое сообщество Азербайджана — отличный партнер для такого сотрудничества».