Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Иордания предложила Азербайджану выгодную инвестицию в Сирию

13:07 442

Иордания выступила с предложением о расширении сотрудничества с Азербайджаном в сфере инвестиций, включая участие в проектах на территории Сирии. Об этом заявил министр промышленности, торговли и снабжения Иордании Яруб Аль-Куда в ходе четвертого заседания межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству между двумя странами, проходящего в Баку.

По словам министра, на Ближнем Востоке формируются новые экономические возможности. Он отметил, что восстановление и реконструкция Сирии представляют собой крупный потенциал для бизнеса.

Аль-Куда подчеркнул, что иорданские компании не могут в полной мере использовать эти возможности самостоятельно: «Поэтому нам необходим партнер, чтобы совместно инвестировать и эффективно работать над такими важными проектами. Мы считаем, что деловое сообщество Азербайджана — отличный партнер для такого сотрудничества».

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4578
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 225
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1152
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1488
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3475
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8393
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8387
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 762
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1619
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 860
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1830

