USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

В России Дрисколла называют «разумным»

утверждает The New York Times
13:28 180

В России министра армии США Дэна Дрисколла называют «разумным», тогда как спецпосланника американского Кита Келлога считают представителем позиции Украины, сообщил бывший высокопоставленный российский чиновник The New York Times.

Взгляды Дрисколла на российско-украинскую войну отличаются большей прагматичностью по сравнению с позицией Келлога. Он считает, что боевые действия следует завершить как можно скорее, в том числе на условиях, более выгодных для России.

Министр армии США стал ключевой фигурой в мирных переговорах по Украине после прямого поручения президента Дональда Трампа возглавить процесс урегулирования войны. Первоначально его визит в Киев 19 ноября планировался для обсуждения вопросов военных технологий, однако за неделю до поездки ему неожиданно были предоставлены расширенные дипломатические полномочия.

Карьерный рост Дрисколла связывают с усилением влияния вице-президента Джея Ди Вэнса, активно продвигающего новый 28-пунктный мирный план. По информации источников Politico, за год министр сумел выстроить прочные связи в Белом доме и заслужил репутацию результативного и профессионального дипломата.

В рамках интенсивной дипломатической миссии Дрисколл провел переговоры в Киеве, участвовал в женевских консультациях с украинскими и европейскими представителями, а затем внезапно отправился в Абу-Даби для встреч с российскими и украинскими делегациями. Как сообщает Axios, его визит стал неожиданностью даже для руководителей военных разведок обеих стран.

Переговорный стиль Дрисколла характеризуют как жесткий и прямолинейный. На встречах с европейскими дипломатами он использовал резкие формулировки, давая понять, что США заинтересованы в скорейшем достижении соглашения. CBS News сообщает, что Украина уже согласовала ключевые пункты предварительного соглашения.

Президент Трамп высоко оценил работу министра, отметив в соцсетях «огромный прогресс» в урегулировании конфликта. В ближайшие дни Дрисколл проведет новые переговоры с украинской стороной, а спецпосланник Стивен Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4578
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 225
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1154
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1491
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3475
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8393
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8387
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 763
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1621
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 861
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1832

ЭТО ВАЖНО

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа горячая тема; все еще актуально
01:13 4578
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
13:03 225
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
12:56 1154
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото
12:41 1491
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу главная тема
00:59 3475
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема
02:18 8393
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего театр абсурда, да и только; все еще актуально
26 ноября 2025, 21:52 8387
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
12:05 763
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
12:08 1621
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
11:33 861
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
10:58 1832
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться