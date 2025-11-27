В России Дрисколла называют «разумным»

Взгляды Дрисколла на российско-украинскую войну отличаются большей прагматичностью по сравнению с позицией Келлога. Он считает, что боевые действия следует завершить как можно скорее, в том числе на условиях, более выгодных для России.

Министр армии США стал ключевой фигурой в мирных переговорах по Украине после прямого поручения президента Дональда Трампа возглавить процесс урегулирования войны. Первоначально его визит в Киев 19 ноября планировался для обсуждения вопросов военных технологий, однако за неделю до поездки ему неожиданно были предоставлены расширенные дипломатические полномочия.

Карьерный рост Дрисколла связывают с усилением влияния вице-президента Джея Ди Вэнса, активно продвигающего новый 28-пунктный мирный план. По информации источников Politico, за год министр сумел выстроить прочные связи в Белом доме и заслужил репутацию результативного и профессионального дипломата.

В рамках интенсивной дипломатической миссии Дрисколл провел переговоры в Киеве, участвовал в женевских консультациях с украинскими и европейскими представителями, а затем внезапно отправился в Абу-Даби для встреч с российскими и украинскими делегациями. Как сообщает Axios, его визит стал неожиданностью даже для руководителей военных разведок обеих стран.

Переговорный стиль Дрисколла характеризуют как жесткий и прямолинейный. На встречах с европейскими дипломатами он использовал резкие формулировки, давая понять, что США заинтересованы в скорейшем достижении соглашения. CBS News сообщает, что Украина уже согласовала ключевые пункты предварительного соглашения.

Президент Трамп высоко оценил работу министра, отметив в соцсетях «огромный прогресс» в урегулировании конфликта. В ближайшие дни Дрисколл проведет новые переговоры с украинской стороной, а спецпосланник Стивен Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.