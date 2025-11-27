В России министра армии США Дэна Дрисколла называют «разумным», тогда как спецпосланника американского Кита Келлога считают представителем позиции Украины, сообщил бывший высокопоставленный российский чиновник The New York Times.
Взгляды Дрисколла на российско-украинскую войну отличаются большей прагматичностью по сравнению с позицией Келлога. Он считает, что боевые действия следует завершить как можно скорее, в том числе на условиях, более выгодных для России.
Министр армии США стал ключевой фигурой в мирных переговорах по Украине после прямого поручения президента Дональда Трампа возглавить процесс урегулирования войны. Первоначально его визит в Киев 19 ноября планировался для обсуждения вопросов военных технологий, однако за неделю до поездки ему неожиданно были предоставлены расширенные дипломатические полномочия.
Карьерный рост Дрисколла связывают с усилением влияния вице-президента Джея Ди Вэнса, активно продвигающего новый 28-пунктный мирный план. По информации источников Politico, за год министр сумел выстроить прочные связи в Белом доме и заслужил репутацию результативного и профессионального дипломата.
В рамках интенсивной дипломатической миссии Дрисколл провел переговоры в Киеве, участвовал в женевских консультациях с украинскими и европейскими представителями, а затем внезапно отправился в Абу-Даби для встреч с российскими и украинскими делегациями. Как сообщает Axios, его визит стал неожиданностью даже для руководителей военных разведок обеих стран.
Переговорный стиль Дрисколла характеризуют как жесткий и прямолинейный. На встречах с европейскими дипломатами он использовал резкие формулировки, давая понять, что США заинтересованы в скорейшем достижении соглашения. CBS News сообщает, что Украина уже согласовала ключевые пункты предварительного соглашения.
Президент Трамп высоко оценил работу министра, отметив в соцсетях «огромный прогресс» в урегулировании конфликта. В ближайшие дни Дрисколл проведет новые переговоры с украинской стороной, а спецпосланник Стивен Уиткофф встретится с президентом России Владимиром Путиным.