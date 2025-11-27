Парламент Молдовы одобрил закрытие Русского дома

Парламент Молдовы одобрил денонсацию соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе.

Такое решение было принято в окончательном чтении голосами 52 депутатов от правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслируется на сайте законодательного органа. Данное решение также поддержали пять депутатов от оппозиционной партии «Демократия дома».

«Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения», - говорится в документе.