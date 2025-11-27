USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Парламент Молдовы одобрил закрытие Русского дома

Парламент Молдовы одобрил денонсацию соглашения с Россией о функционировании Русского дома в Кишиневе.

Такое решение было принято в окончательном чтении голосами 52 депутатов от правящей Партии действия и солидарности на заседании, которое транслируется на сайте законодательного органа. Данное решение также поддержали пять депутатов от оппозиционной партии «Демократия дома».

«Денонсировать соглашение между правительством Республики Молдова и правительством Российской Федерации о создании и функционировании культурных центров, подписанное в Москве 30 октября 1998 года. Министерство иностранных дел уведомит российскую сторону о денонсации указанного соглашения», - говорится в документе.

«Раша» преследует Трампа
«Раша» преследует Трампа
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Министр здравоохранения выступил на Международной научно-практической конференции
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Евдокимов об Азербайджане и 5 миллиардах
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода
Мадуро не по зубам Трампу
Мадуро не по зубам Трампу
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Суд в Азербайджане: за преступление младшего брата в тюрьму отправили… старшего
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Трамп поддержал Китай в споре с Японией
Путин вооружает ОДКБ
Путин вооружает ОДКБ
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
Игра в кошки-мышки между ВМС США и танкером теневого флота
США угрожают Европе российскими ракетами
США угрожают Европе российскими ракетами
