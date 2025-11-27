USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Эрдоган встречает Папу

видео; обновлено 15:56
15:56 1701

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретил Папу Римского Льва XIV в Анкаре. 

*** 14:31 

Папа Римский Лев XIV в рамках своей первой зарубежной поездки прибыл с визитом в Турцию, сообщает агентство Anadolu.

Самолет с главой Святого престола приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре. Встречать высокого гостя прибыли министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и другие официальные лица. В рамках визита Лев XIV посетит мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), а также проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается, что он выступит перед властями, представителями гражданского общества и дипломатами, призывая к миру на Ближнем Востоке и к единству христианских церквей. Также планируется встреча с духовными лидерами других религий.

Предполагается, что свои речи Папа Римский будет произносить на английском языке, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Вероятно, первая речь будет посвящена диалогу с исламским миром.

Примечательно, что Лев XIV станет пятым Епископом Рима, посетившим Турцию. До него страну посещали Павел VI, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск. Ожидается, что после Турции глава Римского престола посетит Ливан.

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 413
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 728
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1777
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1188
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1412
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2153
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9400
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1505
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4811
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2131
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2240

