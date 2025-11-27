Эрдоган встречает Папу

Папа Римский Лев XIV в рамках своей первой зарубежной поездки прибыл с визитом в Турцию, сообщает агентство Anadolu.

Самолет с главой Святого престола приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре. Встречать высокого гостя прибыли министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой и другие официальные лица. В рамках визита Лев XIV посетит мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка (Аныткабир), а также проведет встречу с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ожидается, что он выступит перед властями, представителями гражданского общества и дипломатами, призывая к миру на Ближнем Востоке и к единству христианских церквей. Также планируется встреча с духовными лидерами других религий.

Предполагается, что свои речи Папа Римский будет произносить на английском языке, чтобы охватить как можно более широкую аудиторию. Вероятно, первая речь будет посвящена диалогу с исламским миром.

Примечательно, что Лев XIV станет пятым Епископом Рима, посетившим Турцию. До него страну посещали Павел VI, Иоанн Павел II, Бенедикт XVI и Франциск. Ожидается, что после Турции глава Римского престола посетит Ливан.