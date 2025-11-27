Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в начале войны, в 2022 году, советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как поступать.
«Если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было. И Украина была бы в границах, как они хотят, 1991 года. Но если Зеленский хочет посмотреть на реалии, я ему еще раз хочу сказать: если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, что сегодня, нужно договариваться. Не нужно торпедировать переговорный процесс», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.
По словам Лукашенко, у Зеленского «сейчас есть выход к морю, Одесса твоя, Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение».
Лукашенко также заявил, что Украина должна согласиться на «мирный план», разработанный США. «Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем усилия (России) по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы будут вести себя как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы», - заявил президент Беларуси.
«Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью», - сказал Лукашенко.
* * * 15:15
Президент Беларуси Александр Лукашенко после переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что изучил «мирный план» США по Украине и считает его «работоспособным».
«И Владимир Владимирович [Путин] признает, что это хорошая основа для переговоров», — рассказал Лукашенко в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Президент Беларуси полагает, что этот план — хорошая, но пока промежуточная версия, в итоге его надо представить «без широкого толкования» и в «удобоваримом варианте». «Сразу хочу сказать — пусть на меня не обидится команда Трампа — он составлен в спешке. Не хочу сказать, что совсем на коленке, но в спешке», — сказал он.
По мнению Александра Лукашенко, неправильно говорить, что «мнение и позицию России учли, а Украины — нет». При этом он уточнил, что этот план «надо представить в удобоваримом варианте»: «Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен».
Лукашенко «как никогда верит», что «конфликт» в Украине скоро удастся урегулировать. Вместе с тем он отметил, что «это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять».
Официально США пока не раскрывают детали плана. Дональд Трамп упомянул, что концепцию мирного урегулирования сократили с 28 до 22 пунктов. Он уверяет, что американские переговорщики добились прогресса в переговорах с Москвой и Киевом. 25 ноября Трамп анонсировал визит своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву для встречи с Путиным, указав, что она состоится «на следующей неделе». В МИД РФ заявили, что готовы работать с тем, что «привезет» Уиткофф.