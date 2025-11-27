Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что в начале войны, в 2022 году, советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому, как поступать.

«Если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было. И Украина была бы в границах, как они хотят, 1991 года. Но если Зеленский хочет посмотреть на реалии, я ему еще раз хочу сказать: если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, что сегодня, нужно договариваться. Не нужно торпедировать переговорный процесс», – заявил Лукашенко в интервью российскому журналисту Павлу Зарубину.

По словам Лукашенко, у Зеленского «сейчас есть выход к морю, Одесса твоя, Николаев. А этого может не быть в один миг, в одно мгновение. Поэтому надо все взвесить и принять взвешенное решение».

Лукашенко также заявил, что Украина должна согласиться на «мирный план», разработанный США. «Еще раз подчеркиваю: мы поддерживаем усилия (России) по мирному договору с Украиной. Я вчера сказал: если американцы будут вести себя как дипломаты и настоящие юристы, этот договор будет согласован. Поскольку уже основные моменты согласованы», - заявил президент Беларуси.

«Сейчас, как у нас говорят, мяч на украинской стороне. И думаю, что в связи с теми событиями, которые развиваются на фронте, Украина пойдет на этот мирный договор. В противном случае потеряет страну полностью», - сказал Лукашенко.