Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Британия развернула производство украинских «осьминогов»

Великобритания намерена развернуть серийное производство украинских зенитных дронов-перехватчиков Octopus для усиления воздушной защиты Украины, стороны подписали лицензионное соглашение. Об этом сообщает украинское Минобороны.

«Совместно с союзниками развиваем способности противовоздушной обороны Украины. Это исторический прецедент и следующий важный шаг, который позволит производить в Великобритании украинские перехватчики, которые доказали свою эффективность в борьбе с «шахедами», – сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

По его словам, выпуск перехватчиков планируется вывести на уровень в несколько тысяч единиц ежемесячно, после чего готовые системы будут направляться Украине для укрепления ее противовоздушной обороны.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Великобритания намерена производить до 2 тысяч дронов Octopus в месяц и поставлять их украинской стороне. В ноябре эти аппараты уже были запущены в серийное производство внутри Украины. Перехватчики способны работать в ночных условиях при активных помехах и на малых высотах. Технология их производства передана первым трем предприятиям, еще 11 компаний находятся на этапе подготовки производственных мощностей.

