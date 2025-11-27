В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел

Зеленая зона с многочисленными сосновыми деревьями, которая расположена по улице Натаван в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, известная местным жителям как «шамлыг», находится в запущенном состоянии.

Жители близлежащих районов утверждают, что многие многолетние крупные деревья засохли, а территория регулярно захламляется бытовыми отходами. По их словам, деревья не поливают вовремя, и невольно создается впечатление, что на гибель зеленых насаждений просто закрывают глаза.

Факты уничтожения зеленых насаждений с многолетними деревьями в Баку и строительства на их месте новых зданий или сооружений встречались и раньше. Жители также обеспокоены тем, что после уничтожения зеленых насаждений на их месте могут возвести какое-либо здание. Местные жители говорят, что если деревья гибнут от болезни, то их следует немедленно вырубить, чтобы она не перекинулась на другие, здоровые деревья. Как видно по фотографиям, на месте уже не один десяток гибнущих деревьев.

В Исполнительной власти Бинагадинского района сообщили haqqin.az, что специалисты соответствующих структур провели расследование по факту усыхания и выкорчевывания деревьев на территории сосновой рощицы по улице Натаван поселка Баладжары. Выяснилось, что усыхание деревьев связано с болезнью.

В Исполнительной власти утверждают, что на этой территории регулярно проводятся субботники и собирается мусор, выбрасываемый гражданами. Кроме того, Управление озеленения города Баку осуществляет агротехнический уход за деревьями и опрыскивает их, сообщили в ИВ.

В Управлении озеленения города Баку сообщили, что удаление и вывоз указанных высохших деревьев могут быть осуществлены только на основании заключения соответствующего государственного учреждения.