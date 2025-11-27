USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел

Ульвия Худиева
15:44 1507

Зеленая зона с многочисленными сосновыми деревьями, которая расположена по улице Натаван в поселке Баладжары Бинагадинского района Баку, известная местным жителям как «шамлыг», находится в запущенном состоянии.

Жители близлежащих районов утверждают, что многие многолетние крупные деревья засохли, а территория регулярно захламляется бытовыми отходами. По их словам, деревья не поливают вовремя, и невольно создается впечатление, что на гибель зеленых насаждений просто закрывают глаза.

Факты уничтожения зеленых насаждений с многолетними деревьями в Баку и строительства на их месте новых зданий или сооружений встречались и раньше. Жители также обеспокоены тем, что после уничтожения зеленых насаждений на их месте могут возвести какое-либо здание. Местные жители говорят, что если деревья гибнут от болезни, то их следует немедленно вырубить, чтобы она не перекинулась на другие, здоровые деревья. Как видно по фотографиям, на месте уже не один десяток гибнущих деревьев.

В Исполнительной власти Бинагадинского района сообщили haqqin.az, что специалисты соответствующих структур провели расследование по факту усыхания и выкорчевывания деревьев на территории сосновой рощицы по улице Натаван поселка Баладжары. Выяснилось, что усыхание деревьев связано с болезнью.

В Исполнительной власти утверждают, что на этой территории регулярно проводятся субботники и собирается мусор, выбрасываемый гражданами. Кроме того, Управление озеленения города Баку осуществляет агротехнический уход за деревьями и опрыскивает их, сообщили в ИВ.

В Управлении озеленения города Баку сообщили, что удаление и вывоз указанных высохших деревьев могут быть осуществлены только на основании заключения соответствующего государственного учреждения.

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 422
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 743
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1787
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1194
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1420
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2154
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9403
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1508
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4816
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2134
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2242

