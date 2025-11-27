Анар Алиев осмотрел малые хозяйствующие субъекты имишлинцев

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев принял в Имишли жителей Имишлинского и Бейлаганского районов, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед приемом Анар Алиев и глава Исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В ходе приема граждане обращались по вопросам трудоустройства, назначения инвалидности, пенсионного обеспечения, получения жилья, адресной социальной помощи и т. д.

Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны. Каждое обращение рассматривалось индивидуально, и по результатам принимались меры. По вопросам, касающимся обращений, давались разъяснения в соответствии с законодательством.

На основании обращений граждане были поставлены на учет для участия в программах активной занятости.

Также состоялся смотр малых хозяйствующих субъектов, созданных в Имишли в рамках программы самозанятости.

Анар Алиев и Эльчин Рзаев также осмотрели небольшие хозяйствующие субъекты, созданные в рамках программы самозанятости, жителей Имишлинского района - ветеранов войны Исаева Эмиля Ровшан оглу, Гасанова Сархана Ханоглан оглу и Исмаилова Эршада Чингиз оглу.