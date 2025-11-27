USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Анар Алиев осмотрел малые хозяйствующие субъекты имишлинцев

16:03

Министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев принял в Имишли жителей Имишлинского и Бейлаганского районов, об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед приемом Анар Алиев и глава Исполнительной власти Имишлинского района Эльчин Рзаев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В ходе приема граждане обращались по вопросам трудоустройства, назначения инвалидности, пенсионного обеспечения, получения жилья, адресной социальной помощи и т. д.

Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны. Каждое обращение рассматривалось индивидуально, и по результатам принимались меры. По вопросам, касающимся обращений, давались разъяснения в соответствии с законодательством.

На основании обращений граждане были поставлены на учет для участия в программах активной занятости.

Также состоялся смотр малых хозяйствующих субъектов, созданных в Имишли в рамках программы самозанятости.

Анар Алиев и Эльчин Рзаев также осмотрели небольшие хозяйствующие субъекты, созданные в рамках программы самозанятости, жителей Имишлинского района - ветеранов войны Исаева Эмиля Ровшан оглу, Гасанова Сархана Ханоглан оглу и Исмаилова Эршада Чингиз оглу.

При поддержке программы Эмиль Исаев и Сархан Гасанов открыли мужские парикмахерские, а Эршад Исмаилов – автослесарный цех. Они выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за оказанную поддержку в создании собственных хозяйствующих субъектов.

Отметим, что за прошедший период в Имишлинском районе в рамках программы самозанятости были созданы небольшие хозяйствующие субъекты для более чем 1700 человек.

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 423
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 745
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1788
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1195
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1422
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2156
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9403
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1509
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4818
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2135
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2242

