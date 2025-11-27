USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде

Инара Рафикгызы
16:25 1424

В Сабаильском районном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу граждан Саудовской Аравии — Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хусейна и Альгабра Махди Мохаммада, задержанных полицией за совершение непристойных действий на Аллее шехидов, снятие этого на видео и распространение в социальных сетях.

Как сообщает haqqin.az, заседание проходило под председательством судьи Азера Тагиева. В ходе процесса стало известно, что Альгабр Мохаммад Хусейн работал следователем в Королевстве Саудовская Аравия, а Альзаман Махди Али — охранником в компании, связанной с тем же министерством. Приехав в Азербайджан как туристы, они остановились в отеле Panorama, расположенном на Сальянском шоссе в Сабаильском районе столицы.

Все трое обвиняемых направили в суд письменные обращения. Они заявили, что раскаиваются в содеянном и извинились перед народом Азербайджана. «Мы считаем, что должны были вести себя ответственно на Аллее шехидов. Но мы не знали, что это Аллея шехидов, потому что у нас в стране кладбища выглядят иначе. Приносим извинения всем семьям шехидов, ветеранам и всему азербайджанскому народу. Надеемся, что нас простят», — говорится в обращении.

После этого государственный обвинитель огласил обвинительное заключение. Каждый из подсудимых заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, но сожалеет о своих действиях.

Отмечается, что 17 августа этого года проводилась проверка по факту того, что трое иностранцев сняли и распространили в социальных сетях видео с непристойными действиями на Аллее шехидов. В ходе расследования было установлено, что они прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней и сами же распространили снятое видео в соцсетях. Все трое были задержаны полицией в отеле, где проживали, и привлечены к следствию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (оскорбительные действия над могилой). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

ЭТО ВАЖНО

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 429
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 753
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1794
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1198
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1425
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2158
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9405
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1510
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4820
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2135
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2242
