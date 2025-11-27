Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде

В Сабаильском районном суде состоялось судебное заседание по уголовному делу граждан Саудовской Аравии — Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хусейна и Альгабра Махди Мохаммада, задержанных полицией за совершение непристойных действий на Аллее шехидов, снятие этого на видео и распространение в социальных сетях.

Как сообщает haqqin.az, заседание проходило под председательством судьи Азера Тагиева. В ходе процесса стало известно, что Альгабр Мохаммад Хусейн работал следователем в Королевстве Саудовская Аравия, а Альзаман Махди Али — охранником в компании, связанной с тем же министерством. Приехав в Азербайджан как туристы, они остановились в отеле Panorama, расположенном на Сальянском шоссе в Сабаильском районе столицы.

Все трое обвиняемых направили в суд письменные обращения. Они заявили, что раскаиваются в содеянном и извинились перед народом Азербайджана. «Мы считаем, что должны были вести себя ответственно на Аллее шехидов. Но мы не знали, что это Аллея шехидов, потому что у нас в стране кладбища выглядят иначе. Приносим извинения всем семьям шехидов, ветеранам и всему азербайджанскому народу. Надеемся, что нас простят», — говорится в обращении.

После этого государственный обвинитель огласил обвинительное заключение. Каждый из подсудимых заявил, что не признает себя виновным по предъявленным обвинениям, но сожалеет о своих действиях.

Отмечается, что 17 августа этого года проводилась проверка по факту того, что трое иностранцев сняли и распространили в социальных сетях видео с непристойными действиями на Аллее шехидов. В ходе расследования было установлено, что они прибыли в Баку 13 августа как туристы на 5 дней и сами же распространили снятое видео в соцсетях. Все трое были задержаны полицией в отеле, где проживали, и привлечены к следствию.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 Уголовного кодекса (оскорбительные действия над могилой). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.