Москва на уступки не идет

Гвинею-Бисау возглавил генерал Н'Там

16:28 402

Президентом Гвинеи-Бисау на переходный период стал генерал Орта Н'Там. Об этом сообщило Agence France-Presse.

Он уже приведен к президентской присяге.

Н'Там был назначен главой государства военными, которые накануне свергли президента Умару Сисоку Эмбало и захватили в стране власть. Объявлено, что переходный период продлится в Гвинее-Бисау год.

Как передает местная медиагруппа SABC, Н'Там с осени 2023 года в звании генерал-майора занимал пост начальника Генштаба армии Гвинеи-Бисау. До этого он командовал Национальной гвардией страны.

26 ноября военные захватили власть в Гвинее-Бисау, совершив государственный переворот и отстранив президента от власти. Они объявили, что власть в свои руки взяло Высшее военное командование по восстановлению порядка.

