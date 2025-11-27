USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Москва на уступки не идет

Москва о несостыковках с Турцией

16:40 1206

Отношения России с Турцией развиваются «динамично и позитивно», имеется «продуктивный политический диалог». Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Есть целый ряд крупных проектов, которые закладывают основу для нашего, в том числе и экономического, партнерства на годы и десятилетия вперед.

Есть нюансы, есть, разумеется, определенные нестыковки, в том числе в восприятии серьезных международных проблем. Это нормально. Зрелые отношения между странами, тем более такими, как Россия и Турция, при всем том Турция - это член НАТО, предполагают, что не бывает все безоблачно и есть повод для того, чтобы продолжать эти обсуждения. В хорошем контакте находятся все наши звенья государственных аппаратов, экономический блок, разумеется, лидеры в диалоге.

Здесь по большому счету потенциал не просто не исчерпан, а мы только-только приступаем к реализации того, что возможно в наших отношениях с Турцией», - добавил замглавы МИД РФ.

