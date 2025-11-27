USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

Посол Украины: Амнистии не будет

16:39 684

Украине удалось изъять из предложенного мирного плана президента США Дональда Трампа противоречивый пункт об амнистии, который вызвал больше всего опасений относительно справедливости и ответственности России. Об этом в интервью DW заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

По ее словам, после раунда переговоров в Женеве украинской делегации удалось достичь ряда принципиальных договоренностей относительно будущего мирного соглашения с Россией.

Стефанишина отметила, что Украине, в частности, удалось добиться исключения пункта о так называемой «полной амнистии» из мирного плана, который администрация президента США Дональда Трампа предложила в рамках переговоров по завершению российско-украинской войны.

Именно этот пункт был самым дискуссионным и вызвал в украинском обществе волну критики и спекуляций.

«Могу однозначно сказать: вопрос амнистии не входит в окончательные 19 пунктов. Этого пункта нет, потому что он является чрезвычайно противоречивым и касается вопроса справедливости», - отметила Стефанишина.

Изъятие данного положения означает, что Россия и ее военные все еще могут быть привлечены к ответственности за военные преступления, совершенные против Украины. 

Кроме того, посол высоко оценила работу главного американского переговорщика Дэна Дрисколла, отметив его «правильный моральный компас» и глубокое понимание ситуации на поле боя. По ее словам, Дрисколл в ближайшее время посетит Киев для продолжения консультаций.

Стефанишина подчеркнула, что переговорный процесс продолжается: украинская команда уже отправилась в Москву, а следующие раунды обсуждений должны уточнить позиции сторон по остальным пунктам мирного плана.

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 441
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 759
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1802
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1209
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1431
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2159
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9407
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1514
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4824
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2139
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2245

ЭТО ВАЖНО

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 441
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 759
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1802
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1209
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1431
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2159
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9407
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1514
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4824
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2139
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2245
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться