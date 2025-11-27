Европа бросает вызов плану Трампа

Европейский парламент 27 ноября принял резолюцию по Украине, в которой призвал Европейский союз проявить лидерство в достижении мира и взять на себя большую ответственность за обеспечение европейской безопасности.

В ходе пленарного заседания Европарламента в Страсбурге документ был одобрен 401 голосом «за», против проголосовали 70 депутатов, а 90 воздержались.

В резолюции подчеркивается, что устойчивый мир возможен только после прекращения огня и при наличии для Украины надежных гарантий безопасности со стороны ЕС и США, сопоставимых с защитой, предусмотренной договорами НАТО и ЕС.

Европарламент заявил, что оккупированные Россией территории не должны быть признаны ЕС и государствами-членами российскими, а любые мирные переговоры должны вестись с обязательным участием Киева и Брюсселя.

В документе отмечаются усилия администрации США по прекращению войны России и Украины, однако выражена обеспокоенность «двусмысленностью» политики Вашингтона, которую депутаты считают вредной для достижения прочного мира.

Европарламент подчеркивает, что мирное соглашение не должно ограничивать способность Украины защищать свой суверенитет и территориальную целостность, а также свободно выбирать свои политические и оборонные союзы без права вето со стороны России.

Отдельный блок документа посвящен ответственности России и использованию замороженных российских активов. Депутаты настаивают, что мирное соглашение должно предусматривать полную компенсацию Россией причиненного Украине материального и нематериального ущерба. ЕС и государства-члены, по мнению парламентариев, должны без промедления внедрить юридически и финансово выверенный механизм «репарационного займа» с обеспечением за счет замороженных в ЕС российских активов.

Европарламент также подчеркнул, что санкции против России не должны быть сняты до реализации мирного соглашения.