Азербайджан и Россия договорились

Прикаспийские страны (Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркменистан) договорились продлить на 2026 год запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море, сообщает Росрыболовство по итогам 9-й сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами (Каспийская комиссия), которая состоялась в Ашхабаде.

«Вылов осетровых видов рыб в будущем году, как и прежде, будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства, - говорится в сообщении. - За счет многолетних усилий по искусственному воспроизводству наблюдается стабилизация численности русского осетра, поддерживается популяция белуги и севрюги. Почти 90% выпущенной в 2024 году молоди осетровых видов выращено на российских рыбоводных заводах».

Прикаспийские страны также планируют создать единые правила рыболовства для общего пространства Каспийского моря, что позволит обеспечить более рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов и повысить эффективность рыбоохранных мероприятий.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. Общий запрет всеми прикаспийскими государствами действует с 2013 года.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.