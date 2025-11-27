USD 1.7000
Азербайджан и Россия договорились
Москва на уступки не идет

Азербайджан и Россия договорились

16:58 827

Прикаспийские страны (Россия, Казахстан, Азербайджан, Иран, Туркменистан) договорились продлить на 2026 год запрет на коммерческий промысел осетровых в Каспийском море, сообщает Росрыболовство по итогам 9-й сессии комиссии по сохранению, рациональному использованию водных биоресурсов Каспийского моря и управлению их совместными запасами (Каспийская комиссия), которая состоялась в Ашхабаде. 

«Вылов осетровых видов рыб в будущем году, как и прежде, будет осуществляться только в научно-исследовательских целях и в целях искусственного воспроизводства, - говорится в сообщении. - За счет многолетних усилий по искусственному воспроизводству наблюдается стабилизация численности русского осетра, поддерживается популяция белуги и севрюги. Почти 90% выпущенной в 2024 году молоди осетровых видов выращено на российских рыбоводных заводах».

Прикаспийские страны также планируют создать единые правила рыболовства для общего пространства Каспийского моря, что позволит обеспечить более рациональную эксплуатацию совместных запасов водных биоресурсов и повысить эффективность рыбоохранных мероприятий.

Россия запретила промышленный вылов белуги в Волго-Каспийском бассейне с 2000 года, осетра и севрюги - с 2005 года. Общий запрет всеми прикаспийскими государствами действует с 2013 года.

Каспийское море - самый богатый в мире водоем по численности и видовому разнообразию осетровых. Максимальные уловы осетровых в Каспийском бассейне отмечались в начале ХХ века - 39,4 тыс. тонн и в конце 1970-х годов - 27,4 тыс. тонн. Резкое сокращение численности осетровых началось с 1991 года.

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 446
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 765
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1804
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1212
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1436
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2159
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9408
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1516
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4824
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2141
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2245

