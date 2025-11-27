В Белом доме схлестнулись сторонники России и Украины

Согласование мирного плана по Украине осложняется сразу двумя параллельными заговорами, из-за чего процесс может растянуться на несколько месяцев, сообщили источники The Economist.

«Это не очередной раунд того, что мы видели раньше», – рассказал изданию западный дипломат, работающий в Киеве. По словам собеседников, знакомых с ходом обсуждений, речь идет о «серьезном прогрессе», который сближает позиции Москвы и Киева, указывает The Economist.

Издание отмечает, что американская линия в урегулировании российско-украинской войны выглядит противоречивой на фоне соперничества внутри Белого дома. На одной стороне – спецпредставитель Дональда Трампа Стивен Уиткофф и вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступающие за вариант урегулирования, более выгодный России и ориентированный на американские экономические интересы. На другой – госсекретарь Марко Рубио, добивавшийся при поддержке европейских союзников сокращения мирного плана. По словам источников в администрации, Рубио «выиграл эту битву, но она не будет последней».

Как пишет The Economist, «заговор» вокруг мирного процесса формируется не только внутри команды Трампа, но и за ее пределами. 25 ноября Bloomberg опубликовал две записи, касающиеся подготовки плана урегулирования: разговор Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и беседу спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева с Ушаковым.

Эксперт Эмма Эшфорд ранее указывала на два ключевых фактора, которые могут затруднить реализацию американского плана: нехватку доверия между сторонами войны и то, что Трамп, по ее мнению, предпочитает внешнеполитическую эффективность дипломатическим механизмам.

Издание Bild писало, что подготовка плана по Украине внутри команды Трампа стала элементом борьбы за влияние на будущий внешнеполитический курс и возможное преемничество. По данным газеты, конкуренция сосредоточена вокруг двух фигур – Джея Ди Вэнса и Рубио. Оба политика публично отвергли утверждения о наличии разногласий по вопросу урегулирования российско-украинской войны.

Кроме того, The Economist утверждает, что переговоры по урегулированию конфликта могут продлиться еще несколько месяцев, несмотря на достигнутый прогресс в сближении позиций Москвы и Киева. По словам источника издания, до завершения процесса может пройти значительное время, а динамика переговоров будет во многом зависеть от ситуации на линии фронта.