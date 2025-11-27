USD 1.7000
Москва на уступки не идет
Новость дня
Москва на уступки не идет

«Незаметные» санкции, способные сломать военную машину Кремля

17:16 482

Европейские санкции затрагивают российскую нефть, «теневой флот», банки и поставщиков для оборонки, при этом менее заметные меры способны нанести серьезный урон военной машине России. Об этом сообщает The Guardian.

Американская группа Dekleptocracy выделила ряд санкционных направлений, которые официально считаются «неважными», но при этом могут оказаться критически важными для российской армии.

Например, речь идет о химических веществах, используемых для производства моторных масел и шин для военной техники. На этот сегмент санкции пока не распространяются, а Россия не способна самостоятельно производить такие материалы в необходимом объеме.

Только несколько компаний изготавливают химические добавки для моторных масел, включая масла для танков и военных автомобилей. Одним из ключевых поставщиков является китайская компания Xinxiang Richful, удовлетворяющая большую часть российского спроса. Поставки достигают до 8 млн тонн в год, в то время как европейские производители прекратили продажи еще в 2022 году.

«Дефицит смазочных материалов серьезно повредит военной машине России», – отмечает президент Dekleptocracy и бывший эксперт Госдепартамента США по России Кристофер Гаррисон.

Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 454
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 773
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика
16:11 1812
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 1217
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 1440
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция
13:37 2159
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца
Неожиданная смена власти в Иордании: восхождение принца важная тема; все еще актуально
02:18 9409
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
В Баку гибнут сосны: болезнь или злой умысел
15:44 1519
Ильхам Алиев на открытии завода
Ильхам Алиев на открытии завода фото; новость дополнена
14:54 4826
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
Почему в Азербайджане дорожают яйца и курятина?
14:52 2145
Турция готова отправить войска в Украину, но…
Турция готова отправить войска в Украину, но…
14:34 2245

