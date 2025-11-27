«Незаметные» санкции, способные сломать военную машину Кремля

Европейские санкции затрагивают российскую нефть, «теневой флот», банки и поставщиков для оборонки, при этом менее заметные меры способны нанести серьезный урон военной машине России. Об этом сообщает The Guardian.

Американская группа Dekleptocracy выделила ряд санкционных направлений, которые официально считаются «неважными», но при этом могут оказаться критически важными для российской армии.

Например, речь идет о химических веществах, используемых для производства моторных масел и шин для военной техники. На этот сегмент санкции пока не распространяются, а Россия не способна самостоятельно производить такие материалы в необходимом объеме.

Только несколько компаний изготавливают химические добавки для моторных масел, включая масла для танков и военных автомобилей. Одним из ключевых поставщиков является китайская компания Xinxiang Richful, удовлетворяющая большую часть российского спроса. Поставки достигают до 8 млн тонн в год, в то время как европейские производители прекратили продажи еще в 2022 году.

«Дефицит смазочных материалов серьезно повредит военной машине России», – отмечает президент Dekleptocracy и бывший эксперт Госдепартамента США по России Кристофер Гаррисон.