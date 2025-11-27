USD 1.7000
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры

17:23 456

Свердловский областной суд оставил под арестом до 29 декабря Аяза Сафарова, Бакира Сафарова и Камала Сафарова, обвиняемых в соучастии в убийстве, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Кроме них, в СИЗО до 29 декабря останется Мазахир Сафаров, однако он ранее не обжаловал свой арест — по данным источника российских СМИ, он дал показания и изобличил своих соучастников. Другие фигуранты вину отрицают.

24 ноября Свердловский облсуд должен был рассмотреть апелляции других фигурантов громкого уголовного дела — Азиза Абасова, Ахлимана Гянджиева, Шахина Лалаева и Акифа Сафарова. Но, согласно картотеке суда, причиной отложения рассмотрения стала неявка из-за ненадлежащего извещения.

По версии следствия, уроженцы Азербайджана причастны к убийствам и покушениям на местных предпринимателей в 2001, 2010 и 2011 году.

Предполагаемые участники группировки Шахина Лалаева, Камала Сафарова и Азиза Абасова были арестованы летом этого года. Свою вину они отрицают. Помимо них, в СИЗО отправили Ахлимана Гянджиева, Бакира Сафарова и братьев Мазахира, Акифа, Аяза Сафаровых. По данным «Коммерсанта», всего было задержано 14 азербайджанцев, часть задержанных отпустили, два человека в результате скончались.

Ранее Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга до 30 декабря оставил под стражей экс-главу азербайджанской диаспоры на Урале Шахина Шихлинского. Он обвиняется в покушении на убийство (ч. 2 ст. 105 УК РФ). Его сын Мутвалы Шихлинский также арестован по обвинению в применении насилия к представителю власти.

