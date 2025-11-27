Очередная встреча в рамках «Платформы диалога Фемиды»

В Верховном суде Азербайджанской Республики в рамках «Платформы диалога Фемиды» состоялась очередная встреча с Коллегией адвокатов Азербайджанской Республики. Наряду с адвокатами, во встрече приняли участие судьи Верховного Суда и члены Судебно-правового совета. Об этом сообщили в пресс-службе Коллегии адвокатов.

Председатель Верховного суда и Судебно-правового совета Инам Керимов, выступивший с приветственной речью, подчеркнул, что данная встреча имеет особое значение для судебной системы. Он отметил, что двусторонние переговоры внесут значительный вклад как в устранение практических проблем, так и в совместное сотрудничество.

Было отмечено, что реформы, реализуемые в последние годы в Азербайджане в целях повышения качества правосудия, в основном направлены на обеспечение доступа к правосудию, оптимизацию нагрузки на суды, укомплектование судебной системы профессиональными кадрами, обеспечение единообразия судебной практики, укрепление независимости судов и повышение прозрачности. Было отмечено, что адвокаты также вносят свой вклад в проводимые реформы в судебно-правовой сфере. Также было подчеркнуто, что поднимаемые адвокатами вопросы регулярно анализируются, и работа по их решению продолжается.

Председатель Коллегии адвокатов, член Судебно-правового совета Анар Багиров в своем выступлении высоко оценил состоявшийся диалог, отметив, что эти обсуждения уже приобрели обыденный характер. Председатель отметил, что шаги, предпринимаемые Верховным судом по расследованию проблем, с которыми сталкивается Коллегия адвокатов в своей деятельности, способствует их оперативному решению и дальнейшему укреплению атмосферы сотрудничества, что заслуживает одобрения.

Председатель Гражданской коллегии Верховного суда, член Судебно-правового совета Санан Гаджиев представил подробную информацию о реформах, нововведениях и работе по совершенствованию законодательной базы в судебной сфере за последние годы.

Затем были даны ответы на интересующие адвокатов вопросы, состоялся взаимный обмен мнениями, озвучены мнения и предложения по конкретным темам.