USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Trendyol объявляет начало кампании Əfsanə günlər

19:30 357

Ведущая платформа электронной коммерции Турции и одна из крупнейших платформ в мире - Trendyol запускает кампанию Əfsanə günlər («Легендарные дни»). 

В период кампании, которая пройдет с 27 ноября по 2 декабря, покупки более чем в 1500 категориях, включая бытовую технику, товары для дома и кухни, одежду, косметику и средства по уходу, станут более выгодными.

Так, азербайджанские пользователи Trendyol смогут получить скидку в 20%, используя промокод NOYABR20. Кроме того, различные магазины предложат специальные скидки, купоны на 20, 30 и 40 процентов, а также индивидуальные скидки в корзине.

Возможности «Легендарных дней» на этом не заканчиваются. Интерактивные игры, такие как Ultra Çarx, Paylaş-Qazan, «продолжат дарить пользователям дополнительные купоны и бонусы.

Во время кампании пользователи Trendyol также смогут воспользоваться более удобными способами оплаты. Владельцы такситных карт Birbank могут разделить платежи на 2, 3 или 6 частей или воспользоваться опцией İndi al, sonra ödə.

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 424
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4005
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2921
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2065
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1869
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5326
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4379
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3372
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3698
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3278
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3200

ЭТО ВАЖНО

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 424
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4005
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2921
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2065
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1869
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5326
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4379
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3372
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3698
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3278
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3200
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться