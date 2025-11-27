USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Масштабная операция ЦАХАЛ на Западном берегу

17:34 612

Подразделения израильской пограничной полиции вошли в район палестинского города Дженин в рамках начатой 26 ноября масштабной контртеррористической операции на севере Западного берега, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В рамках контртеррористической операции на севере Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан) подразделения пограничной полиции Израиля в настоящее время действуют в районе Дженина. Одновременно с этим в рамках дополнительной операции ВВС Израиля оказывают воздушную поддержку военнослужащим, действующим на земле», – говорится в заявлении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что в ночь на 26 ноября ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля «начали действия в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии». Военные заверили, что «не допустят укоренения терроризма в этом районе» на Западном берегу Иордана и «принимают активные меры для пресечения террора».

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 425
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4005
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2921
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2067
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1869
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5327
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4379
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3373
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3698
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3278
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3201

