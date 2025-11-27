Масштабная операция ЦАХАЛ на Западном берегу

Подразделения израильской пограничной полиции вошли в район палестинского города Дженин в рамках начатой 26 ноября масштабной контртеррористической операции на севере Западного берега, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«В рамках контртеррористической операции на севере Самарии (израильское обозначение северной части Западного берега реки Иордан) подразделения пограничной полиции Израиля в настоящее время действуют в районе Дженина. Одновременно с этим в рамках дополнительной операции ВВС Израиля оказывают воздушную поддержку военнослужащим, действующим на земле», – говорится в заявлении.

Ранее армейская пресс-служба сообщила, что в ночь на 26 ноября ЦАХАЛ, пограничная полиция и Служба общей безопасности Израиля «начали действия в рамках широкомасштабной контртеррористической операции на севере Самарии». Военные заверили, что «не допустят укоренения терроризма в этом районе» на Западном берегу Иордана и «принимают активные меры для пресечения террора».