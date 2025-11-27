USD 1.7000
Убийце азербайджанского бизнесмена зачитали приговор

Инара Рафикгызы
17:43 1988

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс над 52-летним Ильхамом Мамедовым, обвиняемым в убийстве заместителя председателя Конгресса азербайджанцев Херсонской области Украины, бизнесмена Ильхама Тагиева и других тяжких преступлениях.

Как сообщает haqqin.az, приговор был оглашен на заседании под председательством судьи Эсмиры Мамедовой. Согласно приговору, Ильхам Мамедов приговорен к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в камере, а остальных лет в колонии строгого режима.

Отметим, что заместитель председателя Конгресса азербайджанцев Херсонской области Украины, бизнесмен Ильхам Тагиев, был забит до смерти у своего дома 17 августа 2015 года. Несмотря на то что один из подозреваемых в убийстве, гражданин Украины Наим Аллахвердиев, 1992 года рождения, был задержан, еще одному подозреваемому - Ильхаму Мамедову - удалось скрыться. Он был объявлен в розыск в Украине. Ильхам Тагиев был арестован в феврале этого года.

В те же дни по подозрению в убийстве бизнесмена были задержаны лица армянской национальности - Сергей Карапетян и Хачик Монтиян. Известно, что эта группа также убила двух других азербайджанских бизнесменов — Вугара Нурушова и Тебриза Алекперова.

