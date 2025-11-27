Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Россия хочет договориться с Украиной, но «юридически это сейчас невозможно». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Кыргызстан. По его словам, в Украине только Верховная Рада имеет право на продление своих полномочий в условиях военного положения, а президент — нет. «Подписывать документы с украинским руководством бессмысленно, они допустили стратегическую ошибку, когда побоялись пойти на выборы», — утверждает Путин. Президент РФ заявил, что украинским военным придется пойти на сворачивание фронта, если ситуация «как под Купянском» повторится в других местах. «Самая главная проблема для противника (имеет в виду армию Украины – ред.) заключается в том, что растет разрыв между потерями и количеством военнослужащих, которые они в состоянии направлять на линию боевого соприкосновения», — сказал президент России. По утверждению Путина, «в октябре 47,5 тысячи было потеряно, а набрали по мобилизации, насильственной мобилизации, где-то 16,5 тысячи, а около 14 или около 15 тысяч человек вернули из госпиталей». Города Покровск и Мирноград полностью окружены со всех сторон, утверждает президент России. Российские военные контролируют около 70% Покровска. В Мирнограде группировка ВСУ «рассекается и планомерно уничтожается», сказал президент РФ. На других участках фронта, как рассказал Путин, происходят следующие события. По словам Путина, Волчанск почти полностью контролируется российской армией. Купянск полностью под российским контролем. На левом берегу реки Оскол заблокированы порядка 15 батальонов ВСУ, около 3500 человек. К Северску российские войска подошли с востока, юга и севера, контролируют около 1700 зданий. Всего, по словам Путина, в городе около 8000 зданий. В целом, по словам президента РФ, ВС России сохраняют «положительную динамику на всех направлениях и увеличивают темп наступления».

Путина также спросили, как он относится к возможности признания Соединенными Штатами российской принадлежности Крыма и Донбасса де-факто, но не де-юре. «Это и должно быть предметом наших переговоров с американской стороной, — ответил Путин. — Это один из ключевых моментов». Президент России прокомментировал и публикации расшифровок переговоров по Украине его помощника Юрия Ушакова со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом и спецпредставителем Путина Кириллом Дмитриевым. Путин не исключил, что эти публикации могут быть «фейками», отметив, что «сливы» телефонных разговоров — уголовное преступление: «Это, может быть, фейки какие-то. Может быть, действительно подслушали. Вообще-то это уголовное наказание. У нас во всяком случае подслушивать нельзя». По словам Путина, он не знает «сути этих прослушек». Комментируя заявление журналиста, что после публикации записи разговора Уиткоффа с Ушаковым спецпосланника президента США раскритиковали, президент РФ напомнил, что спецпосланник участвует в переговорах с Россией: «Было бы удивительно, если бы он в разговорах с Ушаковым обругал нас нецензурной бранью, а потом приехал и попробовал наладить с нами отношения для улучшения своих переговорных позиций. Это же бред. Уиткофф — интеллигентный человек. Он должен создать условия для межличностного общения». «И кто там нападает на господина Уиткоффа — это вот представители другой точки зрения, которые хотят вместе с украинским истеблишментом воровать деньги и продолжать воевать до последнего украинца», — сказал президент РФ. Во время пресс-конференции Путин прокомментировал слухи об опале министра иностранных дел Сергея Лаврова. Журналисты попросили Путина прокомментировать разговоры о том, что глава МИД России якобы попал в опалу, поскольку после его телефонного разговора с госсекретарем США Марко Рубио была отменена встреча российского президента с Дональдом Трампом. «Чушь это какая-то, ни в какую опалу он не попал. У него свой график работы, он доложил мне, сказал, чем будет заниматься, в какое время он этим занимается. Готовится ко встрече с американскими партнерами», — сказал Путин.

* * * 17:47 Президент России Владимир Путин подтвердил приезд американской делегации в Москву на следующей неделе, отметив, что визит согласован и ожидается в установленный срок. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.