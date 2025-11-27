Дрисколл рассказал о «новом подходе» Трампа к миру в Украине

Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября сообщил, что предыдущие способы урегулировать войну в Украине не сработали и американский лидер Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход, рассказал в статье The Atlantic журналист Саймон Шустер.

Беседа Дрисколла с дипломатами состоялась после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Министр, как пишет издание, прибыл с целью оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном процессе. К тому моменту в публичном пространстве уже появился план США из 28 пунктов, который выдвигал к Киеву целый ряд требований.

Дипломаты попросили Дрисколла объяснить, почему Вашингтон так резко изменил курс. Ответ, по словам американского и европейского чиновников, заключался в том, что другие способы прекращения войны не сработали, отмечает Шустер. Министр также заявил, что любые дальнейшие промедления «приведут к новым жертвам и потерям территории для Украины и Трамп хотел бы использовать новый подход».

Как пишет издание, ключевую роль в том, чтобы убедить Зеленского принять мирный план, сыграл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отверг начавшуюся критику в свой адрес, заявив, что у американской администрации появился шанс наконец положить конец войне. При этом одобрение подготовленного документа Трампом было обусловлено слабостью Киева в тот момент, полагает журналист.