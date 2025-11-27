USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Дрисколл рассказал о «новом подходе» Трампа к миру в Украине

17:56 1394

Министр армии США Дэниел Дрисколл на встрече с европейскими дипломатами в Киеве 19 ноября сообщил, что предыдущие способы урегулировать войну в Украине не сработали и американский лидер Дональд Трамп хотел бы использовать новый подход, рассказал в статье The Atlantic журналист Саймон Шустер.

Беседа Дрисколла с дипломатами состоялась после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Министр, как пишет издание, прибыл с целью оценить готовность Украины пойти на уступки в мирном процессе. К тому моменту в публичном пространстве уже появился план США из 28 пунктов, который выдвигал к Киеву целый ряд требований.

Дипломаты попросили Дрисколла объяснить, почему Вашингтон так резко изменил курс. Ответ, по словам американского и европейского чиновников, заключался в том, что другие способы прекращения войны не сработали, отмечает Шустер. Министр также заявил, что любые дальнейшие промедления «приведут к новым жертвам и потерям территории для Украины и Трамп хотел бы использовать новый подход».

Как пишет издание, ключевую роль в том, чтобы убедить Зеленского принять мирный план, сыграл вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он отверг начавшуюся критику в свой адрес, заявив, что у американской администрации появился шанс наконец положить конец войне. При этом одобрение подготовленного документа Трампом было обусловлено слабостью Киева в тот момент, полагает журналист.

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 432
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4007
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2923
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2074
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1876
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5335
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4380
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3381
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3703
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3278
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3203

ЭТО ВАЖНО

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 432
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4007
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2923
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2074
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1876
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5335
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4380
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3381
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3703
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3278
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3203
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться