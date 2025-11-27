DOST в Физули

Согласно сообщению пресс-службы Министерства труда и социальной защиты населения, министр Анар Алиев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов и первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Самир Гумбатов ознакомились с созданными в пункте условиями и процессом оказания услуг.

Министр Анар Алиев подчеркнул, что концепция DOST является одним из важных достижений социальных реформ, проводимых в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева. Отмечалось, что инициированная первым вице-президентом Мехрибан Алиевой концепция DOST создала условия для предоставления государственных социальных услуг из «единого окна», на основе современных, гибких и прозрачных механизмов в соответствии с удовлетворенностью граждан. А. Алиев дал поручения по оказанию услуг на высоком уровне в новом пункте DOST, а также по вовлечению жителей, подающих заявки на трудоустройство, в активные программы занятости и т.д.

В сообщении министерства отмечается, что ведется последовательная работа по охвату услугами DOST лиц, возвращающихся в родные места, в соответствии с программой «Великое возвращение». Так, в 2022 году в селе Агалы Зангиланского района открылся пункт Smart DOST, в 2023 году - Карабахский региональный центр DOST, который оказывает услуги жителям 10 районов и городов (Барда, Тертер, Агджабеди, Агдам, Физули, Ходжалы, Шуша, Ходжавенд, Агдере, Ханкенди), в прошлом году - Шушинский филиал, в этом августе - пункт DOST в Кельбаджаре. Открытие Физулинского пункта DOST - очередной шаг в этом направлении. Пункт оформлен в современном стиле. Здесь также планируется оказывать услуги по трудоустройству и поддержке развития малого и среднего бизнеса субъектами малого и среднего предпринимательства, а также принимать в среднем 120 граждан в день.