Украинские и российские спецслужбы «на связи» и в «самые тяжелые времена»

Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
18:18 1254

Спецслужбы России и Украины «всегда находились в контакте друг с другом», даже в самые сложные времена, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши спецслужбы, российские и украинские, всегда находились в контакте друг с другом. Даже в самые тяжелые времена. И сейчас они находятся», — сказал президент РФ во время пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ в Бишкеке.

Сейчас представители спецслужб России и Украины решают в Абу-Даби гуманитарные вопросы, в том числе обмен военнопленными, сказал Путин. По его словам, которые приводят российские СМИ, для контактов между сторонами используется площадка Абу-Даби.

Президент России также заявил, что появление представителя США на встрече в Абу-Даби 25 ноября, где изначально планировались переговоры спецслужб РФ и Украины, стало «неожиданностью». По словам российского лидера, сам он узнал об этом только после прилета в Бишкек.

Президент РФ рассказал, что в Абу-Даби 25 ноября по инициативе Украины проходила встреча по линии спецслужб, на ней присутствовал в том числе «один из руководителей ФСБ России». «Вот на эту встречу пришел и представитель администрации США, для нас это было несколько неожиданно, но мы никогда не отказываемся от контактов. Вступил в контакт с представителем России и задался вопросом о том, что, может быть, не стоит ждать следующей недели для продолжения контактов, а провести встречу в Москве уже на этой неделе», — сказал Путин.

Источник агентства Axios говорил, что украинскую делегацию в Абу-Даби возглавлял руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. В тот же день — 25 ноября — туда прибыл министр Армии США Дэн Дрисколл, что «изменило планы обеих сторон», писал портал. По данным СМИ, представитель Пентагона прибыл для обсуждения «мирного плана» США по Украине.

20:33 436
16:11 4010
13:37 2923
19:34 2075
18:57 1877
18:45 5340
12:26 4380
17:23 3382
17:09 3706
16:40 3281
