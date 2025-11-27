USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Путин не ожидал от Трампа санкций

18:57 1878

Президент РФ Владимир Путин не ожидал, что США введут против российских нефтяных компаний «Лукойл» и «Роснефть» санкции. Об этом российский президент сказал на пресс-конференции во время своей поездки в Бишкек.

По его словам, такое решение Белого дома показалось спонтанным, поскольку конфликтов между Москвой и Вашингтоном после переговоров на Аляске не было. «Во время переговоров у нас сложилось мнение, что у нас было понимание с США и что нужно сделать, чтобы прекратить боевые действия. Мы оставались на платформе Анкориджа, и вдруг США объявляют о санкциях. Я даже не понял, а что происходит-то», — сказал Путин.

В октябре Минфин США ввел санкции в отношении «Лукойла», «Роснефти» и их дочерних структур. Ограничения предполагают заморозку всех активов компаний в Штатах и запрет американским организациям вести с ними бизнес. Вскоре «Лукойл» объявил о поиске покупателя на свои зарубежные активы. 

