Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» передали Германии

Прокуратура Германии сообщила, что Италия передала немецким властям гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву подводных веток газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

В федеральной прокуратуре Германии рассказали агентству AFP, что Кузнецов был доставлен в Германию в четверг, а в пятницу предстанет перед следственным судьей федерального суда в Карлсруэ.

Мужчина отрицает свою причастность к подрыву в сентябре 2022 года газопровода Nord Stream, проложенного Россией по дну Балтийского моря.

Кузнецов был задержан по европейскому ордеру на арест, выданному в Германии, недалеко от Римини в августе нынешнего года; несколько итальянских судебных инстанций утвердили его экстрадицию.

Адвокат украинца Никола Канестрини выразил уверенность, что его клиент будет оправдан после судебного разбирательства в Германии.

Немецкие прокуроры обвиняют Кузнецова в принадлежности к группе лиц, которые установили устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью осуществления подрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов.