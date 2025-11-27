USD 1.7000
Подозреваемого в подрыве «Северных потоков» передали Германии

19:19 551

Прокуратура Германии сообщила, что Италия передала немецким властям гражданина Украины Сергея Кузнецова, подозреваемого в причастности к подрыву подводных веток газопроводов «Северный поток» в Балтийском море.

В федеральной прокуратуре Германии рассказали агентству AFP, что Кузнецов был доставлен в Германию в четверг, а в пятницу предстанет перед следственным судьей федерального суда в Карлсруэ.

Мужчина отрицает свою причастность к подрыву в сентябре 2022 года газопровода Nord Stream, проложенного Россией по дну Балтийского моря.

Кузнецов был задержан по европейскому ордеру на арест, выданному в Германии, недалеко от Римини в августе нынешнего года; несколько итальянских судебных инстанций утвердили его экстрадицию.

Адвокат украинца Никола Канестрини выразил уверенность, что его клиент будет оправдан после судебного разбирательства в Германии.

Немецкие прокуроры обвиняют Кузнецова в принадлежности к группе лиц, которые установили устройства на трубопроводах вблизи датского острова Борнхольм в Балтийском море. Ему предъявлены обвинения в заговоре с целью осуществления подрыва, антиконституционной диверсии и уничтожении важных объектов.

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 440
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4010
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2924
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2077
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1881
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5348
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4380
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3383
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3708
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3282
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3204

