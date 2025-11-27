Креативная индустрия в глобальном масштабе

Последние глобальные оценки показывают, что креативная экономика формирует примерно 6–7% мирового ВВП. Согласно отчету Creative Economy Outlook, доля креативной экономики по странам варьируется от 0,5% до 7,3% в зависимости от уровня развития и охвата творческих секторов. Рыночные исследования свидетельствуют, что в 2024 году мировые креативные индустрии создали экономическую стоимость порядка 3 трлн долларов США, а, по прогнозам, этот показатель превысит 4,2 трлн долларов в начале 2030-х годов.

На фоне растущего спроса на креативные услуги доля этого сектора может приблизиться к 10% мирового ВВП к 2030 году.

Одним из ключевых направлений креативной индустрии является CultTech. В Азербайджане CulTech — одно из инновационных направлений, находящихся в фокусе внимания Министерства культуры Азербайджанской Республики.

Созданный при поддержке министерства Центр развития культурных и креативных индустрий уже четвертый поток поддерживает стартапы, подающие заявки по направлению CulTech. Так, четвертая когорта Программы инкубации CulTech, реализуемой при организационной поддержке компании SUP VC и на базе Креативного центра, благодаря динамичному развитию и практическим результатам стала заметным событием в экосистеме креативных индустрий страны. CulTech в Азербайджане впервые сформировался как инновационная модель, объединяющая на одной платформе молодежь, работающую в сферах дизайна, культуры, кино, музыки, игровой индустрии, цифрового искусства и креативных технологий. Сегодня программа создает истории успеха, привлекающие внимание как в стране, так и в регионе, а также на глобальном уровне.