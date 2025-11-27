USD 1.7000
EUR 1.9722
RUB 2.1656
Подписаться на уведомления
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Новость дня
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Баку выдал Москве россиянина

20:19 624

Азербайджан выдал России находившегося в международном розыске гражданина этой страны, подозреваемого в правонарушениях, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.

Согласно сообщению, гражданин РФ Мундшайн Микаэль Костанович (1984 года рождения), объявленный в международный розыск в 2023 году по обвинению в мошенничестве, по ходатайству Генпрокуратуры России был экстрадирован на родину.

Мундшайна передали компетентным органам РФ в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 444
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4011
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2925
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2081
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1885
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5350
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4380
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3384
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3712
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3282
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3204

ЭТО ВАЖНО

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33 444
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11 4011
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37 2925
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34 2081
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57 1885
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45 5350
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26 4380
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23 3384
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09 3712
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40 3282
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25 3204
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться