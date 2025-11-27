Баку выдал Москве россиянина

Азербайджан выдал России находившегося в международном розыске гражданина этой страны, подозреваемого в правонарушениях, сообщили в Генпрокуратуре Азербайджана.
Согласно сообщению, гражданин РФ Мундшайн Микаэль Костанович (1984 года рождения), объявленный в международный розыск в 2023 году по обвинению в мошенничестве, по ходатайству Генпрокуратуры России был экстрадирован на родину.
Мундшайна передали компетентным органам РФ в сопровождении специального конвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции.