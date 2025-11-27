USD 1.7000
Центр телепродаж m10 и Milliön в Физули

20:22

В рамках проекта Qayıt iş при совместной организации Государственного агентства занятости, находящегося в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, и ООО PashaPay в городе Физули введен в эксплуатацию центр телепродаж m10 и Milliön внутри экосистемы Bir ekosistem.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, официальные представители Bir ekosistem: председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов и главный исполнительный директор PashaPay Самир Мамедов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.

Был осмотрен процесс предоставления услуг за рабочими столами в центре, в том числе в Call-центре m10.

Проект Qayıt iş, являющийся еще одним успешным примером сотрудничества государственного и частного секторов, направлен на создание устойчивых рабочих мест для жителей освобожденных от оккупации территорий. Он также нацелен на внесение вклада в социально-экономические процессы развития региона и расширение цифровых платежных услуг.

ООО PashaPay также организуются тренинги для кандидатов, направленные на развитие профессиональных и мягких навыков в областях цифровых платежных систем, обслуживания клиентов и телепродаж.

Совместные проекты, направленные на обеспечение занятости граждан, переселенных на освобожденные территории по месту их проживания, будут продолжены и в предстоящий период, сказали в Минтруда.

Утечка метана у заповедника «Янардаг»
Утечка метана у заповедника «Янардаг» ведомства принимают меры
20:33
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок…
Последний вопрос: когда Эрдоган нажмет на курок… наша аналитика; все еще актуально
16:11
У Ирана отказали «чужие руки»
У Ирана отказали «чужие руки» наша корреспонденция; все еще актуально
13:37
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир
Иначе потеря Одессы и Николаева: Лукашенко советует Зеленскому идти на мир обновлено 19:34
19:34
Путин не ожидал от Трампа санкций
Путин не ожидал от Трампа санкций
18:57
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов обновлено 18:45
18:45
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя...
Бакинский суд по тяжким преступлениям опровергает самого себя... театр абсурда продолжается; все еще актуально
12:26
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
Российский суд вынес решение представителям азербайджанской диаспоры
17:23
Дроны атакуют Грозный
Дроны атакуют Грозный видео
17:09
Москва о несостыковках с Турцией
Москва о несостыковках с Турцией
16:40
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
Арабы извинились перед азербайджанским народом в Сабаильском суде
16:25

