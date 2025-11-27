Центр телепродаж m10 и Milliön в Физули

В рамках проекта Qayıt iş при совместной организации Государственного агентства занятости, находящегося в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, и ООО PashaPay в городе Физули введен в эксплуатацию центр телепродаж m10 и Milliön внутри экосистемы Bir ekosistem.
В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, официальные представители Bir ekosistem: председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов и главный исполнительный директор PashaPay Самир Мамедов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения.
Был осмотрен процесс предоставления услуг за рабочими столами в центре, в том числе в Call-центре m10.
Проект Qayıt iş, являющийся еще одним успешным примером сотрудничества государственного и частного секторов, направлен на создание устойчивых рабочих мест для жителей освобожденных от оккупации территорий. Он также нацелен на внесение вклада в социально-экономические процессы развития региона и расширение цифровых платежных услуг.
ООО PashaPay также организуются тренинги для кандидатов, направленные на развитие профессиональных и мягких навыков в областях цифровых платежных систем, обслуживания клиентов и телепродаж.
Совместные проекты, направленные на обеспечение занятости граждан, переселенных на освобожденные территории по месту их проживания, будут продолжены и в предстоящий период, сказали в Минтруда.