Центр телепродаж m10 и Milliön в Физули

В рамках проекта Qayıt iş при совместной организации Государственного агентства занятости, находящегося в подчинении Министерства труда и социальной защиты населения, и ООО PashaPay в городе Физули введен в эксплуатацию центр телепродаж m10 и Milliön внутри экосистемы Bir ekosistem.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев, специальный представитель президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов, официальные представители Bir ekosistem: председатель правления Kapital Bank Фарид Гусейнов и главный исполнительный директор PashaPay Самир Мамедов, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. Был осмотрен процесс предоставления услуг за рабочими столами в центре, в том числе в Call-центре m10.