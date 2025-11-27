USD 1.7000
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов
Путин назвал свои условия и заявил об окружении украинских городов

Утечка метана у заповедника «Янардаг»

ведомства принимают меры
20:33 447

В поселке Мамедли Апшеронского района, во дворах частных жилых домов на улицах Гасанбека Агаева и Зии Буниятова, недалеко от территории Государственного историко-культурного и природного заповедника «Янардаг» была обнаружена утечка газа. Сразу после поступления информации на данной территории был проведен первичный осмотр с участием специалистов Министерства по чрезвычайным ситуациям, ПО «Азеригаз» и Исполнительной власти Апшеронского района. Об этом говорится в сообщении МЧС.

Согласно информации, в ходе соответствующих измерений приборами, проведенных у фундаментов частных домов, на приусадебных участках и пустующих территориях, был выявлен газ метан (СН4). В связи с этим в целях безопасности жителей ПО «Азеригаз» временно приостановило подачу газа на территорию.

Учитывая опасность, выявленную по итогам проверок, для проведения комплексного обследования и принятия необходимых мер в целях обеспечения безопасности населения и территорий, согласно соответствующему поручению Кабинета Министров Азербайджанской Республики, министерствами по чрезвычайным ситуациям, экологии и природных ресурсов, науки и образования, SOCAR и Исполнительной властью Апшеронского района создана рабочая группа. В настоящее время на территории проводятся комплексные работы с целью определения источника газа, а также принятия необходимых мер, сказали в МЧС.

«В кратчайшие сроки будет принято решение в соответствии с результатом проверок. Данный вопрос находится на контроле, общественность будет регулярно информироваться о ходе проверок», - говорится в сообщении.

